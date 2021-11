TUI startet Familienaktion für den Sommer 2022

Mit der TUI Familienaktion reisen Kinder im Sommer 2022 zu zahlreichen Stranddestinationen bereits ab 99 EUR - und bei ausgewählten Urlauben mit Eigenanreise sogar kostenlos.

Mit der bis 6. Dezember 2021 buchbaren TUI Familienaktion geht es für kleine Gäste 2022 zu besonders attraktiven Preisen in den Sommerurlaub. Bereits ab 99 EUR reisen Kinder in Begleitung von zwei Erwachsenen in zahlreiche Destinationen, wo Sonne, Strand und Meer auf der Tagesordnung stehen: Mit dabei sind Destinationen wie zum Beispiel Mallorca, Antalya oder Hurghada und die beliebten griechischen Inseln.

Kostenloser Aufenthalt bei ausgewählte Autoreisen

In zahlreichen Hotels mit Eigenanreise übernachten Kinder im Rahmen dieser Aktion kostenlos, zum Beispiel in Österreich, Deutschland, Kroatien oder auch Italien. In den angegebenen Destinationen sind besonders der TUI Kids Club Alpina in Tirol oder das TUI Blue Sylt auf der nördlichsten Insel Deutschlands hervorzuheben, das sich als beliebtes Erholungsparadies für Familien erweist. Ebenso bietet sich das 4-Sterne Hotel TUI Blue Bellevue in der Kvarner Bucht bestens an, um entspannte Tage am Strand zu genießen.

Weitere Infos: Mit dem zubuchbaren Flex Tarif können Frühbucher:innen auch weiterhin flexibel in der Urlaubsplanung bleiben und entspannt der sommerlichen Auszeit entgegensehen.

Die Sparpreise für Kinder von zwei bis elf Jahren gelten bei Neubuchung zweier Vollzahler im Buchungszeitraum 4. November bis 6. Dezember 2021 für den Reisezeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022 und sind für ausgewählte Flüge und eine Übernachtungsdauer von sieben bis 14 Nächten gültig.

Begrenztes Kontingent. Limitiertes Angebot. Buchbar solange der Vorrat reicht. (red)