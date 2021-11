schauinsland: Vorkrisen-Niveau bereits in 2022

Der Duisburger Reiseveranstalter konnte das am 31. Oktober 2021 beendete Geschäftsjahr mit 661 Mio. EUR Umsatz abschließen, dies entspricht einer Steigerung um 25% zum Vorjahr. Gleichzeitig klettert die Teilnehmerzahl um 24% auf 672.000.

Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit

Die positive Gesamtentwicklung und der deutliche Gewinn an Marktanteilen sieht das Unternehmen ins seinem Geschäftsmodell, auch während der Corona-Krise konsequent auf Service und Erreichbarkeit zu setzen, begründet. Vor einem Jahr prognostizierte Geschäftsführer Gerald Kassner ein herausforderndes Wintergeschäft und setzte seine Hoffnungen insbesondere auf den diesjährigen Sommer. Aufgrund einer höheren Impfquote und umsichtiger Hygienekonzepte konnten vermehrt zahlreiche touristische Zielgebiete bereist werden. Zu den gefragtesten Destinationen zählten im Eigenanreisesektor Deutschland, per Fluganreise Spanien, Portugal, Bulgarien, Türkei und Griechenland. Griechenland erwies sich erneut deutlich als stärkste nachgefragte Destination im abgelaufenen Sommer. schauinsland-reisen reagierte schnell auf die gestiegene Nachfrage, beendete im Juni die Kurzarbeit und setzte in noch ungewisser Zeit die gesamte personelle Energie in partnerschaftliche Zusammenarbeit und Kundenservice.

Dieser Weitblick, Mut und Verlass auf die Vertriebspartner ermöglichten es dem Duisburger Reiseveranstalter, umsatzmäßig zu 50% an das Vorcorona-Geschäftsjahr 2018/19 anzuknüpfen. Das neue Geschäftsjahr laufe aktuell sehr stark an und ließe Hoffnungen zu, bereits in 2022 das Vorkrisenniveau zu erreichen. (red)