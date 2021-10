Self-Service Digitalisierung für Hotels

Das „Free-Package“, ein Basispaket der Experten für die digitale Gastreise, enthält sowohl die Digitale Check-in Funktion samt Digitalem Meldeschein als auch eine Digitale Gästemappe. Jedes Hotel kann sich ab sofort selbstständig bei Hotelbird via Website registrieren und die für das Unternehmen gewünschten Funktionen konfigurieren.

Ohne Bindung und ohne Kosten

Ein Hotelier braucht dazu nicht länger als fünf Minuten, da er die Daten zusätzlich zur manuellen Eingabe auch über eine Booking.com-Schnittstelle importieren kann. Nach Abschluss der Registrierung liegt dem Hotel eine vollständig ausgefüllte Gästemappe seines Hotels vor und es hat die Möglichkeit, den Digitalen Check-in sofort einzusetzen. Kostenfrei, ohne vertragliche Bindungen oder Laufzeiten, es fallen keine Gebühren oder Provisionen an. Für mehr als 70.000 Hotelzimmer hat die nötige Digitalisierung der Hotelprozesse und Gästereise durch das Münchner Technologieunternehmen Hotelbird bereits begonnen. Das neue „Free-Package“ soll diesen Einstieg nun noch einfacher für Hotels gestalten, da es Entscheidungsbarrieren hinsichtlich digitaler Prozesse eliminiert. Ein fester Bestandteil und schon jetzt sehr beliebt bei Hoteliers und Gästen ist die Digitale Gästemappe, mit der sich das Hotelpersonal den aufwändigen Austausch und die Reinigung der Gästemappen in den Räumen spart. Die Mitarbeiter profitieren darüber hinaus von einem Überblick über alle Informationen auf einen Blick und eine Entlastung der Rezeption.

Automatisierter digitaler Check-in

Die Software-Anwendung ist auf allen Endgeräten, unabhängig vom Betriebssystem, über Web online nutzbar – eine eigene App ist nicht erforderlich. Außerdem besteht die Möglichkeit, direkt auch auf externe Partner, Aktionen, Hotelangebote und auf die eigene Direktbuchung zu verlinken. Neben dem digitalen Check-in und der Gästemappe bietet Hotelbird ab Anfang 2022 auch die beiden mit dem IHA-Produktinnovationspreis ausgezeichneten Funktionen „Digitale Gäste-Identifikation“ und „Impfnachweis“ an. Durch die gemeinsame Entwicklung mit der Bundesregierung wird dann eine neue Art des automatisierten digitalen Check-ins jedem Hotel zur Verfügung stehen, wodurch ein weiterer administrativer Vorgang entfällt. Durch die große Auswahl an bereits angebundenen Schnittstellen zu verschiedenen marktführenden Schließsystemen, PMS-Systemen und Payment-Providern, hat jeder Gastgeber zudem auch weiterhin die Möglichkeit, diese Systeme optional in seine Prozesse mit einzubinden. Getreu dem Hotelbird-Plattform-Ansatz richtet sich dies ganz nach dem Betreiberkonzept und dem jeweiligen Wunsch an Automatisierung des Hotels. (red)