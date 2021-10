Klára Wirth verantwortet auch den deutschen Markt

Somit zeichnet die studierte Volks- und Betriebswirtin gleich für zwei wichtige Quellmärkte im Bereich Geschäftsentwicklung bei der Hungarian Tourism Agency (HTA) verantwortlich.

„Ungarn ist ein unglaublich facettenreiches Land und bietet neben Kultur, Natur und Action auch ungeahnt hochwertige Gastronomie und traditionsreiche Thermalbäder. Die Möglichkeit, mit dem Auto nach Ungarn zu reisen, hat in der Pandemie unser Land für deutsche Touristen noch attraktiver gemacht – und unsere zahlreichen Events in 2022, wie das Bartók Spring und Liszt Fest für Liebhaber klassischer Musik; das Sziget Fesztival in Budapest für Pop-Fans; das Formel-Eins-Rennen für Sportbegeisterte oder aber die Vorlaufprogramme der VEB2023 Europäische Kulturhauptstadt in Veszprém und rund um dem Balaton, werden sicherlich zusätzlich Gäste anlocken.“

Bevor die gebürtige Ungarin sich 2021 aufmachte, die Präsenz ihrer Heimat in ihren Nachbarländern zu stärken, wirkte sie knapp drei Jahre lang beim Spezialreiseveranstalter Kuoni Tumlare in Wien – zuletzt in der Rolle des Senior Hotel Procurement Manager Austria & Hungary. Davor war Klára Wirth über fünf Jahre im Vorgängerunternehmen Tumlare Corporation als Hoteleinkäuferin mit Fokus auf Österreich tätig. Dass Klára Wirth sich mit Leib und Seele dem Tourismus verschrieben hat, das zeigen auch schon ihre frühesten Karrierestationen nach der Hochschulausbildung, wie ihre Tätigkeit im Front Office des Vier-Sterne-Hauses Mamaison Hotel Andrassy Budapest; ihre sechsjährige Anstellung bei Net Travel Service Hungary oder in der JTB (Japan Travel Bureau) Corporation. (red)