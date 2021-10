Neues Führungsduo für FTI Österreich

Alexander Gessl, langjähriger Managing Director der Niederlassung von FTI Touristik in Österreich, tritt die Leitung des Unternehmens mit Sitz in Linz zum 1. November 2021 an eine neue Doppelspitze ab. Der gebürtige Oberösterreicher, insgesamt über 25 Jahre bei FTI, bleibt der Veranstaltergruppe weiterhin in beratender Tätigkeit verbunden und steht der neuen Führung zukünftig als Management Board Advisor unterstützend oder im Rahmen von Sonderprojekten zur Seite.

„Wir bedanken uns außerordentlich bei Alexander Gessl für die langjährige, intensive und produktive Zusammenarbeit und freuen uns umso mehr, dass er uns mit seiner weitreichenden Expertise auch weiterhin noch zur Verfügung stehen wird“, so FTI Group CEO Ralph Schiller.

Übergabe des Staffelstabs

Als neue Doppelspitze werden Doris Oberkanins und Paul Haselmayr berufen. Doris Oberkanins ist seit mehr als zwölf Jahren bei FTI Touristik und verantwortete die letzten sieben Jahre als Director Sales & Trade Marketing vor allem die Vertriebsstrategie samt Planung, Steuerung und Umsetzung sämtlicher Aktionen in AT und den CEE-Ländern. Sie wird ab 1. November 2021 zum Chief Marketing Officer (CMO) bestellt und damit im Rahmen ihrer vorgenannten Tätigkeit die Niederlassung der FTI Touristik in der Alpenrepublik insbesondere nach außen repräsentieren.

Paul Haselmayr ist bereits seit 2004 im Unternehmen und war als Director Service Center, Group Department & Human Resources zuständig für Serviceleistungen im B2B-Bereich und den Personalstamm. Ab kommenden Monat wird er sich als Chief Operating Officer (COO) in seiner Funktion vor allem um das innerbetriebliche Management in Linz kümmern.

"Doris Oberkanins und Paul Haselmayr treten nun ein großes Erbe an. Wir sind uns bei diesen beiden etablierten FTI-Spezialisten sicher, dass sie die Herausforderungen meistern und unsere Marken erfolgreich in die Zukunft tragen werden", so Schiller. (Red)