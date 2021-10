Halloween im Disneyland Paris

Bei Disney’s Halloween Festival werden die Besucher von Micky, Minnie und ihren Freunden begrüßt, bevor sie den gruselig geschmückten Disneyland Park erkunden. Ab 23. Oktober 2021 dürfen sie sich dann auf Mickey’s Happy Halloween Surprise freuen, bei der die Disney Lieblinge auf Festwagen vorbeiziehen, sowie auf Malefiz in Form eines furchterregenden, feuerspeienden Drachen, der sein Unwesen treibt. Neben ihr sind unter anderem auch Captain Hook, die böse Königin, Cruella und Dschafar sowie Micky, Minnie, ihre Freunde und Stitch in ihren schaurigen Halloween-Kostümen bereit, im Disneyland Park und im Walt Disney Studios Park für Selfies zu posieren.

Zwischen Servietten und Skeletten

330 Kürbisse, 175 Meter an Lichterketten, 56 Laternen, 40 freundliche Geister und zahlreiche Knochenmänner mit einer Größe von bis zu drei Metern sorgen für ein schrecklich-schönes Ambiente. Knurrt der Magen, schaffen eigens kreierte Gruselgerichte in ausgewählten Restaurants für Abhilfe. So manch ein Bösewicht könnte beim mit Kürbis gefüllten Braten, angerichtet mit “trompettes de la Mort” – tödlichen Pilzen – und garniert mit “sauce diable”, der Soße des Teufels, den Kochlöffel geschwungen haben. Zum Nachtisch gibt’s Schneewittchens berühmten vergifteten Apfel. Wohl bekomm’s!

Familienspaß bei Disney’s Halloween Party

Am 31. Oktober 2021 erleben Besucher im Rahmen von Disney’s Halloween Party das höllisch-lustige Finale der Disney Bösewichte vor dem Dornröschenschloss und können danach bei der Skeletoon Party mit Goofy und seinem Sohn Max abfeiern. Bei der schwungvollen Hip-Hop-Musikshow für alle Altersgruppen, rasseln die Knochen tänzelnder Skelette fröhlich zu den Melodien.

Und wer schon immer mal wissen wollte, wie es ist, ein Piratenleben zu führen, kann das bei der Captain Hook Piraten-Akademie lernen. Es wartet eine interaktive Show für alle Altersgruppen.

Weitere Informationen zu Disneyland Paris unter www.DisneylandParis.de (red)