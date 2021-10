Aldiana: Einladung zum Event "Auf zu neuen Gipfeln"

Nach einem Jahr Pause läutet Aldiana den Winter wieder traditionell mit dem Vertriebsevent im Aldiana Hochkönig ein. Neben spannenden Workshops von Aldiana und seinen Partnern: Bedsonline, DERTOUR, DER Touristik Hotels & Resorts, Ferien Touristik und Coral Travel, Flughafen München, MSC Cruises und Star Clippers dürfen sich die Teilnehmer außerdem über einen Tag auf der Piste oder auf dem Christkindlmarkt in Salzburg freuen. Après-Ski, köstliche Kulinarik und viele weitere Aldiana Moments dürfen im Rahmenprogramm natürlich auch nicht fehlen.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Unterbringung in Einzelzimmern erfolgen. Eine Belegung im Doppelzimmer ist nur im Ausnahmefall und auf ausdrücklichen Wunsch möglich. Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, wird beim Vertriebsevent die 2 G-Regel zur Anwendung kommen, ein entsprechender Nachweis ist bei der Ankunft im Club vorzuweisen.

Anmeldung zum Event

Die Anmeldung ist ab sofort per Email an vertrieb@aldiana.at möglich und erfolgt nach dem Prinzip „first come, first serve“. Für das Event wird ein Unkostenbeitrag von 149 EUR inklusive Skipass bzw. Ausflug zum Christkindlmarkt verrechnet. Agents, die nicht mit dem Auto anreisen, stellt Aldiana einen kostenlosen Transfer vom/zum Bahnhof Bischofshofen zur Verfügung.

Weitere Details, Anmeldeinfos sowie das Programm zur Veranstaltung unter: www.friends-aldiana.at (red)