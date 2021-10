Mit Eurohike ins Wanderjahr 2022

Diese seien ab sofort online auf www.eurohike.at zu finden; in gedruckter Form erscheine der neue Katalog für 2022 in Kürze. Im Portfolio seien Touren für jeden Geschmack und für jede Ausrichtung: von einfachen Genusswanderungen für Einsteiger bis hin zum Trekking für Erfahrene. Wer eine traumhafte, aktive Zeit in der Natur verbringen und eine Region in allen Facetten kennenlernen möchte, werde sicher fündig, so der Veranstalter. Neben den bewährten Klassikern seien einige neue Reisen mit dabei, wie zum Beispiel:.

Sternwandern in den Tiroler Alpen

Kitzbühel, einer der berühmtesten Wintersportorte der Alpen, ist auch im Sommer ein perfekter Ausgangspunkt für eine Wanderwoche zum Genießen. Die Ruhe in den Bergen bietet dabei einen angenehmen Kontrast zum quirligen Treiben im Tal. Die imposanten Tiroler Alpen beeindrucken mit ursprünglicher Natur, felsigen Gipfeln und lieblichen Almen. Oft geht es per Gondelbahn in luftige Höhen, wo ein umwerfendes Panorama auf imposante Schluchten, tosende Wasserfälle und schimmernde Bergseen wartet. Bei dieser Sternwanderreise der Kategorie Charme bleibt der tägliche Hotelwechsel erspart; das neu renovierte 4-Sterne-Boutiquehotel Erika bietet so noch mehr Zeit zum Genießen und Entspannen.

Mallorca: Sternwandern im Tal der Orangen

Die sonnige Baleareninsel ist immer eine Reise wert und der zauberhaft gelegene Küstenort Pt. Sóller an der Westküste geradezu prädestiniert für eine Wanderreise voller Highlights. Eingebettet ins Tal von Sóller, umgeben von den schroffen Gipfeln des Tramuntana Gebirges, bietet diese Region eine bunte Vielfalt an Wanderungen. Mittendrin liegt das herrschaftliche Finca-Hotel Es Port mit historischen Gemäuern, das 4-Sterne-Haus ist das komfortable Zentrum dieser Sternwanderreise mit Charme. Täglich warten neue Entdeckungen: das vielleicht schönste Dorf Mallorcas, Fornalutx im Tramuntana Gebirge, das kleine Städtchen Sóller, der Cuber Stausee und der Pass de L’Ofre, die Bucht von Sa Calobra, der Künstlerort Deia, traumhafte Küstenwege und natürlich die quirlige Inselmetropole Palma.

Algarve: Von West nach Ost

Im eigenen Rhythmus an malerischen Stränden wandern, herrliche Küstenlandschaften abseits der großen Touristenströme entdecken – das verspricht die neue Wanderreise an der portugiesischen Algarve. Im Westen erwarten die Gäste wilde Naturlandschaften mit schroffen Steilküsten, imposanten Felsformationen und einzigartigen Kalksteinwänden. Im mediterranen Osten erstrecken sich einsame Strände und endlose Lagunen rund um das bekannte Naturschutzgebiet Ria Formosa, einem wahren Paradies für Vögel und Meerestiere aller Art. Die Route führt von Lagos ausgehend nach Albufeira, Faro und schließlich bis Tavira. (red)