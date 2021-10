Restart für Wiener Reisebürotag

Der Einladung von GTA Touristik auf die MS Nestroy, die am Tag danach in die Winterpause geschickt wurde, hatten fast 90 TeilnehmerInnen angenommen. Fachgruppenobmann Gregor Kadanka eröffnete den 10. Wiener Reisebürotag, der unter dem Motto „Leinen los – auf zu neuen Ufern!“ stand, zog ein Resümee über die vergangenen Monate und gab ein Update über die anstehenden Themen.

Dank des Obmanns

Wie schon zuvor Phillies Ramberger bei der ÖVT-Generalversammlung und Eva Buzzi beim ÖRV-Kongress, strich nun auch Gregor Kadanka die gute Kooperation der Interessensvertretungen hervor, die dazu geführt hatten, dass mit den zuständigen Ministerien für die Branche zahlreiche Hilfsmaßnahmen ausverhandelt werden konnten.

Zudem dankte Kadanka den Unternehmen für ihren intensiven Einsatz mit all ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, „die für die Kunden und Kundinnen Großes geleistet und sich als sicherer und verlässlicher Partner erwiesen“ haben.

Doch noch ist nicht alles ausgestanden. „Die Krise ist nicht vorbei. Es heißt, haushalten mit den Mitteln“, mahnt der Fachgruppenobmann vorsichtiges Vorgehen ein.

Aktuelle Themen

Die Änderung der Margensteuer, die mit 1. Jänner 2022 in Kraft tritt, heißt, dass eine Gesamtmarge oder Pauschalierung künftig nicht mehr möglich sind, die Marge muss jeweils im Einzelfall ermittelt werden. Ein Handbuch dazu ist in Kürze erhältlich, eine ausführliche Informationsveranstaltung ist für den 27. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr in der WKÖ angesetzt.

Das zweite drängende Thema, die Lösung für eine Insolvenzversicherung, ist ebenfalls in Arbeit. Bereits im Juni wurde ein Positionspapier von Ministerien und Konsumentenschutz im Grunde abgesegnet. Eine neue Lösung, eventuell in Form eines Fonds, wird sich für 2022 nicht ausgehen, so dass eine Verlängerung des aktuellen ÖHT-Modells wahrscheinlich ist. Bankgarantien könnten, so Kadanka, auf Basis einer Prognose-Berechnung eingereicht werden.

Spannende Denkanstöße lieferte zum Abschluss Prof. Peter Zellmann in einem Impulsreferat. (red.)