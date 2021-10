Tunesien: Weitere Lockerungen bei der Einreise

Zuletzt mussten alle Einreisenden (geimpft oder genesen) ein negatives PCR-Testergebnis in Tunesien vorweisen.

Quarantäne für Ungeimpfte

Nicht-Geimpfte müssen eine 7-tägige Quarantäne (im Hotel für Pauschalreisende, in der Privatunterkunft für Individualreisende) einhalten. Die Hygiene,- und Sicherheitsmaßnahmen in Tunesien werden laufend angepasst, es gilt allgemeine Maskenpflicht (MSN) in öffentlichen, geschlossenen Räumen, Mindestabstand, Vermeidung von Gruppen, Desinfektionsmittel in allen touristischen Einrichtungen. Das gesamte Servicepersonal in den Tourismuszonen ist als erste Risikogruppe schon im Juni 2021 durchgeimpft worden. 40% der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Aktuell sinken die Zahlen der Neuinfektionen, der 7-Tages Mittelwert liegt am 14.10. bei 186 und erstmals sind keine Todesfälle gemeldet. (red)