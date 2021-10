Klarstellung zu "Thailand öffnet für Geimpfte"

Reisende aus als "sicher" geltenden Staaten dürfen voraussichtlich ab dem 1. November wieder quarantänefrei nach Thailand reisen, sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha kündigte in einer Fernsehansprache am Montagabend (Ortszeit) an, es sei eine Öffnung für mindestens zehn Staaten geplant. Explizit genannt werden Großbritannien, Singapur, Deutschland, China und USA. Die übrigen fünf Länder werden nicht spezifiziert.

Ob sich auch Österreich auf dieser Liste befindet ist vorerst unklar.

Urlauber aus den genannten Ländern müssten lediglich einen PCR-Test vor der Abreise und einen weiteren bei der Ankunft in Thailand machen, sagte Prayut. Danach könnten sie alle Landesteile frei bereisen.

Geimpfte Reisende aus allen anderen Staaten müssen zunächst weiter sieben Tage in Quarantäne - oder sie nehmen an Modellprojekten in bestimmten Regionen teil, wie etwa auf den Inseln Phuket und Ko Samui.

Weitere Lockerungen geplant

Ab dem 1. Dezember sollen weitere Länder hinzugefügt werden. Dann werde voraussichtlich auch der seit Monaten wegen einer schweren Corona-Welle verbotene Ausschank von Alkohol in Restaurants wieder erlaubt sein, hieß es weiter. Dies solle vor allem den Tourismus zum Jahreswechsel ankurbeln, berichtete die Zeitung "Bangkok Post".

Derzeit gelten in der Hauptstadt Bangkok und vielen weiteren Provinzen noch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Diese und weitere Regeln sollen aber voraussichtlich in den kommenden Wochen gelockert werden. Jedoch gilt in allen öffentlichen Räumen - auch auf den Straßen - eine Maskenpflicht. Ob diese Vorschrift demnächst abgemildert wird, ist unklar. (APA / red)