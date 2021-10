Lufthansa zahlt Stabilisierungsmittel zurück

Der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung betrug 2,162 Mrd. EUR. Seit heute werden die neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Rückzahlung deutlich früher als geplant

Nach der heutigen Rückzahlung in der Höhe von 1,5 Mrd. EUR der Stillen Einlage I beabsichtigt der Konzern auch die Stille Einlage II in Höhe von 1 Mrd. EUR bis Ende 2021 vollständig zurückzuzahlen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I bis Ende 2021 zu kündigen. Ein KfW Kredit in Höhe von 1 Mrd. EUR war bereits im Februar 2021 vorzeitig getilgt worden. Der WSF, der nunmehr 14,09% des Grundkapitals hält, hat sich verpflichtet, in den sechs Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung keine Anteile zu veräußern. Die Veräußerung der Beteiligung soll jedoch spätestens 24 Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung abgeschlossen werden, sofern das Unternehmen die Stille Einlage I und die Stille Einlage II wie beabsichtigt zurückgezahlt hat und die vertraglichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. (red)