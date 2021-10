schauinsland-reisen präsentiert Sommerkataloge 2022

Thematisch steht der Sommer 2022 unter dem Motto: „Urlaub vor Freude“. Damit möchte schauinsland-reisen nach den Einschränkungen der vergangenen Monate eine ausgelassene und unbeschwerte Urlaubsvorfreude verbreiten. Die Auswahl ist dabei wieder groß: die insgesamt neun Kataloge beinhalten über 1.500 Unterkünfte – davon sind 44 neu im Sommerprogramm.

Neuheiten und Highlights

Ein Highlight im Sommer 2022 ist die große Auswahl an Poolzimmern, die sich bereits in diesem Sommer großer Beliebtheit erfreut haben. Der morgendliche Blick aus dem Bett auf das Wasser, freie Liegen auf der Terrasse, nur ein paar Schritte und jederzeit ein erfrischendes Badeerlebnis – das sind die verlockenden Vorteile eines Privatpools. Dieser Urlaubstraum kann beispielsweise in den Hotels Lyttos Mare auf Kreta oder im Flora Garden Beach an der Türkischen Riviera wahr werden. In insgesamt 265 Hotels können schauinsland-reisen Kunden im kommenden Sommer ein Zimmer mit direktem Poolzugang buchen.

Mit einer neu angelegten Poollandschaft und Zimmern mit direktem Poolzugang begeistert auch das kürzlich nach umfassendem Umbau wiedereröffnete Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino auf Gran Canaria. Wer noch weiter in die Ferne schweifen, aber auf die Qualität der beliebten Lopesan Hotelkette nicht verzichten möchte, findet in den Swim Out Juniorsuiten des Lopesan Costa Bavaro Resort, Spa & Casino in der Dominikanischen Republik die passende Unterkunft.

Außerdem neu am Traumstrand der Punta Cana: exklusive Zimmertypen in den beliebten Iberostar Hotels, die nur bei schauinsland-reisen buchbar sind.

Fokus auf 3-Sterne-Hotels

Ein erweiterter Fokus liegt im kommenden Sommer auch auf den derzeit stark nachgefragten 3-Sterne-Hotels. Solide Unterkünfte in schöner Lage mit verlässlicher Qualität und meist familiärer Atmosphäre erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Beispielsweise das kleine, mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Akrogiali Beach Hotel Apts. 3-Sterne+ in Malia auf Kreta, das von der Inhaberin Loula mit typisch herzlicher, griechischer Gastfreundschaft geführt wird.

Ebenso empfehlenswert ist ein naturverbundener Urlaub im 3-Sterne-Familienhotel Reiterhof Runding im Bayrischen Wald. Inmitten von Tälern, Wäldern und Wiesen dreht sich hier alles um Ponys und Kinder unter 14 Jahren reisen sogar kostenfrei.

Ausbau der exklusiven Produkte in Ägypten

Neben einem vielfältigen Produktportfolio in Ägypten mit den beliebten Hotelketten Pickalbatros, Steigenberger, Jaz, Three Corners sowie Azur Hotels weitet schauinsland-reisen die Zusammenarbeit mit SUNRISE Hotels und Resorts weiter aus. Das 5-Sterne Hotel SUNRISE Tucana Resort Grand Select befindet sich derzeit in der Fertigstellung und wird ab November 2021 exklusiv bei schauinsland-reisen buchbar sein. Das Premiumprodukt liegt direkt am Strand in der schönen Makadi Bay mit einer atemberaubenden Unterwasserwelt und bietet ein luxuriöses Urlaubserlebnis mit einem einzigartigen Verpflegungskonzept: Frühstück, Mittag- und Abendessen werden allesamt in Á-la-carte Restaurants eingenommen. Die Einrichtungen des Schwesterhotels SUNRISE Royal Makadi Resort Select dürfen mitgenutzt werden. Dazu zählen unter anderem weitere sieben À-la-carte Restaurants und elf Bars sowie ein Aquapark mit 18 Rutschen für große und kleine Gäste.

Preisentwicklung & Frühbucherermäßigungen

Zielgebietsübergreifend bleiben die Preise stabil. schauinsland-reisen-Kunden profitieren darüber hinaus bis zum 31. Jänner und teilweise auch bis Ende März von attraktiven Frühbucherermäßigungen. Wer die Hotelrabatte clever mit weiteren Angeboten, wie beispielsweise Super-Sparzimmer, Langzeitaufenthalt, Zimmer- oder Verpflegungsupgrade, kombiniert, kann in der Spitze bis zu 40% sparen.

Die folgende Kataloge sind bereits seit dem 4. Oktober erhältlich: Familien, Ägypten, Kanaren, Griechenland, Fernreisen.

Die Kataloge Balearen, Sonnenziele, Türkei und High Class sind ab dem 13. Oktober verfügbar.

