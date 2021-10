Mallorcas Highlights im Herbst

Die Insel im Mittelmeer bietet Reisenden mit Beginn der Herbstsaison eine Vielzahl an kulturellen und sportlichen Messen, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten: Feste wie das Internationale Musikfestival von Palmanyola, gastronomische Messen wie l'Esclata-sang i de la Muntanya, Traditionen wie die Beata-Parade oder die Herbstmeisterschaft im Segeln des Real Club Náutico de Palma sind nur einige der Möglichkeiten.

Herbst der Messen

Die milden Herbsttemperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein, und von Oktober bis Dezember finden auf Mallorca mehr als 40 Messen statt. Eine der bedeutendsten Messen ist die Fira de l'Esclata-sang i de la Muntanya in Mancor de la Vall, eine Messe rund um die verschiedenen, lokalen Pilzsorten. Während des Wochenendes wird dieses saisonale Produkt auf vielfältige Weise zubereitet und kann während der Umzüge, der Handwerksmesse und des Treffens der Glosadoren verkostet werden.

Andere Messen, die in diesen Monaten stattfinden, drehen sich um typische lokale Produkte, wie z. B. Olivenöl auf der Fira de s'Oliva in Caimari oder Honig auf der Fira de sa Mel in Llubí.

Die internationale Tapas-Messe, Tapalma, ist ein weiteres wichtiges gastronomisches Ereignis im Oktober. Wenn es jedoch eine Veranstaltung gibt, die besonders hervorsticht und jedes Jahr Hunderttausende von Besuchern anlockt, dann ist es die Dijous Bo de Inca, eine Messe für Landwirtschaft, Viehzucht, Handwerk, Industrie und Lebensmittel.

Kulturelle und sportliche Highlights

Das Freizeit-, Kultur- und Sportangebot macht auch im mallorquinischen Herbst keine Pause. In Palma wird eines der traditionsreichsten Feste gefeiert: der Desfile de la Beata, der seit 1792, als Catalina Thomàs seliggesprochen wurde, jeden dritten Samstag im Oktober stattfindet. An diesem Tag überflutet ein Umzug mit Festwagen die Straßen des Stadtzentrums mit Farbe, während Musik und traditionelle Tänze die Feierlichkeiten begleiten.

Nicht weniger intensiv als der Messekalender sind die Ausstellungen in Kunstgalerien, Museen und Kulturzentren. Das Gleiche gilt für die darstellenden Künste, die in den Programmen der Theater und Festhallen und bei den zahlreichen Feierlichkeiten in den Städten und Gemeinden Mallorcas vertreten sind, wie z. B. dem Festival de Música Antigua de Caimari, dem Festival Internacional de Música de Palmanyola, dem Festival de Música de Bunyola, dem Festival Música Mallorca oder dem Festival de Música Clásica Port de Sóller.

Auch der Sport kommt in den Herbstmonaten nicht zu kurz. Der Real Club Náutico de Palma hat sich mit den Segelbegeisterten zur Herbstmeisterschaft verabredet, und die Golfplätze der Insel organisieren Kurse für alle Spielstärken und Turniere, bei denen die Spieler ihren Sport in einem paradiesischen Rahmen ausüben können. Weitere ideale Aktivitäten in diesen Monaten sind Tauchen, Kanufahren, Bergsteigen, Reiten und Radfahren auf den Radwegen der Insel. (red)