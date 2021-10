Qantas und Emirates verlängern Partnerschaft

So würden Passagiere beider Fluggesellschaften von erweitertem Zugang zu einem ausgedehnten gemeinsamen Streckennetz für Reisen nach Australien, Neuseeland und Europa profitieren, schreiben die Fluggesellschaften in einer Pressemitteilung. Die Vereinbarung wurde von Sir Tim Clark, Präsident der Emirates Airline, und Alan Joyce, CEO der Qantas-Gruppe, auf der Jahreshauptversammlung der IATA in Boston unterzeichnet.

Erfolgreiche Partnerschaft

Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Qantas ist ein Beweis für ihren Erfolg. Mithilfe dieser Zusammenarbeit wollen wir Kunden, die von und nach Australien reisen, weiterhin die besten Verbindungen bieten. Trotz der Herausforderungen der vergangenen 18 Monate zeigt die heutige Ankündigung, dass Emirates hier ist, um zu bleiben“, so Sir Tim Clark, Präsident der Emirates Airline. "Unsere Partnerschaft verbindet Reisende nahtlos mit über 100 Zielen weltweit in unserem gemeinsamen Streckennetz. Sobald die Grenzen wieder geöffnet sind, freuen wir uns darauf, unsere Flugpläne für Australien wieder aufzunehmen und unsere Passagiere an Bord zu begrüßen.“

Zusammenarbeit bis 2028

Die Fluggesellschaften haben bereits die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, bis März 2023 ein gemeinsames Unternehmen zu betreiben. Qantas und Emirates würden nun planen, eine erneute Genehmigung zu beantragen, um die Kernelemente der Partnerschaft bis 2028 fortzführen zu können. Diese umfasse die Koordinierung der Preisgestaltung, der Flugpläne, des Verkaufs und des Tourismusmarketings auf genehmigten Strecken. Die Vereinbarung enthalte eine Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre, heißt es weiter.

Alan Joyce, CEO der Qantas-Gruppe, dazu: „Das ist die Fortsetzung einer der bedeutendsten bilateralen Partnerschaften in der Luftfahrt. Wir nannten sie 'seismisch', als sie 2013 begann. Das war sie auch, vor allem für über 13 Mio. Menschen, die mit den Flügen aus dieser Vereinbarung gereist sind. Die Prämisse unserer Partnerschaft mit Emirates war immer, dass keine Fluggesellschaft überall hinfliegen kann – aber gemeinsam können wir zu den meisten Orten fliegen. Und natürlich behandeln wir dabei die Kunden des jeweils anderen wie unsere eigenen.“

Mehr als 100 gemeinsame Destinationen

Gemeinsam bieten Qantas und Emirates ihren Kunden mehr als 100 Codeshare-Destinationen an, darunter: