Neue Businessplattform: loop reverse

Der Luxustourismus in Österreich, Schweiz und Deutschland hat internationalen Gästen eine Menge an fantastischen und herausragenden Unterkünften zu bieten. Das neue Format loop reverse lädt deshalb vom 17. - 20. November 2021 internationale Luxusreiseeinkäufer nach Wien ein, um die hochwertigsten, schönsten und einzigartigsten touristischen Luxusprodukte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennenzulernen. In rund 30 persönlichen Meetings pro Tag werden wichtige Kontakte zu Geschäftspartnern geknüpft.

„Unser Ziel ist es, Hoteliers aus dem deutschsprachigen Markt eine Plattform zu geben, die genau ihren Bedürfnissen entspricht. Dazu gehört das intensive Networking oder auch die Zeitersparnis durch kurze Wege zum nächsten Termin. Trends, Entwicklungen, Geschäfte und Branchengespräche stehen hier im Vordergrund. Wir selektieren die Einkäufer zudem nach ihrem Potenzial für den Luxusreisemarkt, so dass wirklich effektiv Geschäft entsteht“, so Initiatorin und Organisatorin Astrid Oberhummer.

Zu den Ausstellern gehören unter anderem Hommage Luxury Hotel Collection, Schloss Elmau, Interalpen-Hotel Tyrol, Schloss Fuschl, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Salzburg AG Tourismus Management, Radisson Blu Hotel Reussen Andermatt, Chenot Palace Weggis, Suisse Selection, Romantik Hotels & Resorts und viele mehr. Die teilnehmenden Einkäufer kommen aus Skandinavien, USA, UK, Russland oder dem Mittleren Osten.

Das erfolgreiche Konzept der loop verändert sich dabei nicht: Das erfolgreiche B2B-Messekonzept „loop – luxury on our planet“ erfüllt seit Jahren eine wichtige Vision: deutschsprachigen Reiseverkäufern und -veranstaltern die beste Plattform zu geben, um Geschäftskontakte mit der Luxushotellerie und touristischen Luxusprodukten weltweit knüpfen zu können. Sieben Jahre nach der ersten loop-Ausgabe und der sehr erfolgreichen Etablierung des Formats, sollen nun erstmals ausschließlich Luxushotels aus den deutschsprachigen Märkten in den Fokus rücken. Anbieter touristischer Luxusprodukte können sich ab sofort einen Ausstellerslot sichern.

Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten auf www.loop-luxury-fair.com und www.lobster-event.com/de/event-details/loop-reverse