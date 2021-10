A-ROSA: Zahlreiche Gastkünstler an Bord

Die Gäste können sich im Oktober auf vielen sieben Nächte-Reisen auf Live Musik-Events freuen. Zusätzlich zum neuen Konzept wird es in der Adventszeit, während der beliebten Weihnachtsmarktreisen, ebenfalls spezielle Events an Bord der A-ROSA Schiffe geben, welche die vorweihnachtliche Stimmung noch einmal unterstreichen.

Neues an-Bord-Entertainment

Gäste treffen namhafte Künstler wie beispielsweise Angela Mair, Summer Harvey oder Tamás Seres in der A-ROSA Lounge. Abgerundet wird das neue Entertainment-Programm von spannenden Vorträgen, Workshops, Kunstaktionen und Lesungen unterschiedlicher Autoren, Lektoren und Edutainern wie Dieter Aurass oder „Harry der Zeichner“. So wird sich beispielsweise der Welt der Kriminologie auf humoristische Weise genähert oder sich der immer stärker werdenden Thematik des Lifestyles angenommen. Auch kunstbegeisterte Gäste kommen in einem Zeichen-Workshop oder mit der Kunst der Sandmalerei auf ihre Kosten. Beliebte Formate wie beispielswiese die A-ROSA Prime Time, in welcher täglich verschiedene Informationen rund um die Reise und das Bordleben vermittelt werden, Crew-Mitglieder zu Gast sind, Mitmachaktionen stattfinden und auch die ein oder andere Überraschung nicht fehlen darf, sind weiterhin fester Bestandteil des A-ROSA Entertainment-Programms.