TUI: Restart der Seminarreisen

Nach der coronabedingten Pause startet TUI mit der TUI LIVE Erleben-Tour nach Cancún in Mexico die Weiterführung der beliebten Seminarreisen. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Absolvieren eines TUI Webinars mit den Partnern Austrian und RIU Hotels & Resorts sowie der Nachweis einer Corona-Impfung. Durch die Teilnahme an der Tour können sich die Agents perfekt für den Verkauf der TUI Produkte im neuen Direktflugziel Cancún im Winter vorbereiten und im Verkaufsgespräch mit persönlichen Empfehlungen bei ihren Kund:innen punkten.

„Ich freue mich sehr, dass wir nun wieder mit unseren Agentreisen durchstarten und eine so tolle Tour gemeinsam mit Austrian und RIU Hotels nach Cancún anbieten können“, so Heinz Zangerl, Teamleitung Vertrieb Österreich.

Vom 11. bis 19. November 2021 geht es für die Teilnehmer:innen mit dem Direktflug von Austrian ab Wien ins mexikanische Karibik-Paradies Cancún. Kilometerlange Palmenstrände, karibisches Flair und die Gastfreundlichkeit des Landes und der RIU Hotels erwarten die Teilnehmer:innen der Tour.

„Aus Sicherheitsgründen haben wir uns dafür entschieden, dass nur Agents mit dem entsprechenden Impfnachweis teilnehmen werden“, sagt Zangerl weiter. Für die Qualifizierung der Teilnahme an der Tour müssen die Agents außerdem am 6. Oktober an einem Cancún-Webinar teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über den TUI Expiclub.

Aktuell sind noch Restplätze vorhanden. Teilnahmeschluss ist der 4. Oktober.

Weitere TUI LIVE Erleben Touren sind bereits in Planung. Informationen unter www.tui-agent.at –> expiclub / Ihre Termine. (red)