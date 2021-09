Wikinger Reisen: Neues Programm für 2022

Wikinger Reisen, die Aktivmarke für grünes Reisen und naturnahen, sanften Tourismus, geht allein in Europa mit rund 500 Programmen an den Start. Von Albanien bis Zypern, vom Alten Land bis zu den Sextener Dolomiten, von aktiv-entspannt bis sportlich, vom Natur- und Kultur-Trip bis zum ambitionierten Trekking. Zu Fuß, per Rad oder multiaktiv.

Mit Guide oder lieber individuell?

Beides geht: Wer Gleichgesinnte und gemeinsame Erlebnisse sucht, fühlt sich in der kleinen Wikinger-Gruppe wohl. Individualisten entdecken die schönsten Wander- und Radstrecken für sich allein, mit Partner oder Freunden – auf die sichere Tour. Dafür sorgen detaillierte Routen, vorgebuchte Hotels, Ansprechpartner vor Ort und die Gewissheit, dass das Gepäck abends in der nächsten Unterkunft wartet.

Singles unter sich

Specials für Singles sprechen die wachsende Gruppe der Solourlauber an, bei Wikinger Reisen sind bereits über 60 Prozent der Gäste Alleinreisende. Reserviert für Singles sind Angebote rund ums Mittelmeer, auf den Kanaren, in Griechenland und Portugal, Polen, Andorra, Schweden und Norwegen. Alles nur mit Einzelzimmern und garantiert ohne Paare.

Über 100 Aktiverlebnisse in der Ferne

Für Fernwehsüchtige geht es mit Wikinger Reisen etwa nach Kanada, dort wartet unter dem Titel „Québec querbeet“ ab Mai 2022 ein Mix aus Wildnis und Weltstadt, Hamburger und Haute Cuisine. Neu ist auch ein Wandertrip im Oman durch den arabischen Alltag fernab der Ölmetropolen.

Nachhaltiges Urlaubserlebnis

Der Veranstalter hat sein Angebot ohne Flug noch weiter ausgebaut, somit ist nahezu die Hälfte aller Wikinger-Ziele erstmals per Bahn oder mit dem Auto erreichbar. Und ein großer Teil der Wikinger-Fernreisen dauert mindestens rund zwei Wochen, damit plädiert der Veranstalter bei Langstreckenzielen generell für eine längere Reisedauer. Denn Reisenden sollte mit der längeren Anreise auch die Zeit zu Gute kommen, mehr Eindrücke mitzunehmen und das Urlaubserlebnis nachhaltiger zu spüren.

Reisebeispiele 2022

Neue Wanderreisen in kleinen Gruppen Der Rheinsteig – let’s Fetz!: 6 Tage ab 755 EUR, Mai bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Der WasserWeltenSteig – vom Schwarzwald bis in die Schweiz: 8 Tage ab 970 EUR, Mai bis Juni und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Wandern im Alten Land – zwischen Obsthainen und Hansestädten: 8 Tage ab 885 EUR, April bis September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Sextener Dolomiten: Strudel im Kopf, Zinnen und Zacken: 8 Tage ab 968 EUR, Juni und September, min. 10, max. 18 Teilnehmer

Neue Wanderreise individuell Spanien: Von Grün zu Blau: 8 Tage ab 658 EUR, ganzjährig, ab zwei Teilnehmern

Aktivurlaub für Singles Wanderfan trifft Naturfreund – Teneriffa für Alleinreisende: 8 Tage ab 1.485 EUR, Januar, April bis September und November, min. 10, max. 18 Teilnehmer

Makarska Riviera – viel mehr als Ćevapčići und Sliwowitz: 8 Tage ab 1.125 EUR, April und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Radurlaub in kleinen Gruppen Ein Ostseetraum – Fischland und Darß: 8 Tage ab 965 EUR, Juni bis August, min. 10, max. 18 Teilnehmer

Von Marseille bis Barcelona – maritime Lebensfreude: 12 Tage ab 2.355 EUR, April bis September, min. 10, max. 18 Teilnehmer

Radurlaub individuell Entdeckertour durchs Münsterland: 8 Tage ab 540 EUR, April bis Oktober, ab einem Teilnehmer

Radeln & Schlemmen im Périgord: 8 Tage ab 815 EUR, April bis Oktober, ab einem Teilnehmer

Neue Fernreisen aktiv Höhepunkte des Oman: 10 Tage ab 3.345 EUR, Januar und November, min. 6, max. 15 Teilnehmer

Québec querbeet: 15 Tage ab 3.695 EUR, Mai bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

Die Online-Kataloge sind hier einsehbar, die Print-Kataloge werden nicht automatisch verschickt, sondern können ab sofort bei der Firma Kubeos bestellt werden. (red)