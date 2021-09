REWE: Neue Kommunikationsleiterin Daniela Ebeert

Seit September leitet Mag. Daniela Ebeert, MBA die interne und externe Kommunikation bei REWE Touristik und fungiert zugleich als Pressesprecherin. Als Teil der Unternehmenskommunikation der REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. ist sie außerdem mit Kommunikationsthemen der Konzernzentrale in Wiener Neudorf betraut.

„Mit Daniela Ebeert steht uns eine erfahrene Kommunikationsexpertin zur Seite, die sowohl auf Agentur- als auch auf Unternehmensseite höchst erfolgreich tätig war. Sie bringt umfangreiches Know-How aus den Bereichen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Markenführung, Social Media und Reputationsmanagement mit. Bei REWE Austria Touristik und DERTOUR Austria wird Daniela Ebeert den kommunikativen Gesamtauftritt verantworten und die Geschäftsleitung dahingehend strategisch beraten“, Martin Fast, Geschäftsführer von REWE Austria Touristik GmbH und DERTOUR Austria GmbH.

Bestes Know-How

Ebeert war mehrere Jahre als Partnerin und Senior Consultant bei heimischen PR-Agenturen beschäftigt, betreute u.a. Kunden aus dem Tourismus- und Lifestylesegment, aber auch Unternehmen aus dem Lebensmittelhandel und dem Finanzbereich. Bis 2011 war sie Leiterin der Kommunikation im Österreichischen Versicherungsverband, davor für Corporate Communications in der Generali zuständig. Die gebürtige Klagenfurterin hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften studiert und dort auch ein MBA aus Marketing & Sales abgeschlossen. Nebenbei war sie an der WU Lektorin für Kommunikationspolitik am ULG für Versicherungswirtschaft. (red)