flydubai: Salzburg war ein unterversorgter Markt

Die in Dubai ansässige Billigfluglinie flydubai war nicht nur von der Covid-19 Pandemie betroffen, sondern wurde in den vergangenen beiden Jahren mit dem Grounding ihrer Boeing 737MAX Flotte und dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie gleich zweifach vom Schicksal getroffen.

Alles neu macht Corona

Trotz der Herausforderungen, die mit dem Pandemie-Ausbruch einhergingen, war die Airline in der Lage, neue Möglichkeiten zu erkennen und den Betrieb schnell wieder aufzunehmen. Während der Flugbeschränkungen, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verhängt wurden, konzentrierten sich die Bemühungen darauf, die Rückführungsmaßnahmen der Regierung zu unterstützen. Mehr als 12.500 Passagieren wurde bei der Rückkehr in ihre Heimat geholfen, gleichzeitig wurde die Beförderung lebenswichtiger Güter in unserem Netzwerk mit sechs Flugzeugen ermöglicht.

"Wir haben unseren Passagierverkehr neugestaltet, um mehr Flexibilität bei der Flugbuchung zu bieten, und wir haben neue Initiativen gestartet, um unsere Fluggäste bei jedem Schritt ihrer Reise zu informieren und zu unterstützen", so Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce.

Vorcorona-Niveau wird angepeilt

Schlussendlich wurde der Flugbetrieb am 07. Juli 2020 wieder aufgenommen, derzeit werden Flüge zu mehr als 95 Zielen in 50 Ländern durchgeführt. Seitdem hat die Nachfrage nach Reisen wieder zugenommen, bisher wurden 15 neue Ziele und mehrere saisonale Strecken wie Bodrum und Trabzon in der Türkei, Mykonos und Santorin in Griechenland sowie Catania und Neapel in Italien, ins Streckennetz aufgenommen.

Wir sind stets bestrebt, die Zahl der Flugverbindungen zu erhöhen, und freuen uns auf die Aufnahme von Flügen nach Ankara, Budapest, Ljubljana und Warschau sowie die Wiederaufnahme von Flügen nach Helsinki im Oktober. Die Passagiere haben positiv auf die zusätzliche Flexibilität und die neuen Initiativen zur Verbesserung unserer Dienstleistungen reagiert. Auch wenn der Markt nach wie vor schwierig ist, suchen wir stets nach Möglichkeiten, unser Streckennetz weiter auszubauen und den Komfort für unsere Fluggäste zu verbessern.

Potential in Europa

Europa war schon immer ein wichtiger Markt für flydubai, derzeit werden mehr als 30 Ziele in Europa bedient. Seit 15. Juli steuert die Billigairline mit Salzburg ihre erste österreichische Destination an. Salzburg ist bekanntlich bei den arabischen Gästen eine sehr beliebte Destination, die neuen Verbindungen bieten den Passagieren nicht nur die Möglichkeit, die Mozartstadt und seine Umgebung zu erkunden, sondern auch die Option, in Österreich oder Deutschland weiterzureisen. Und durch die Codeshare-Partnerschaft mit der Fluglinie Emirates können Passagiere aus Österreich über den Hub Dubai zu mehr als 200 Zielen weiterreisen.

Salzburg war ein unterversorgter Markt in der Region. Wir freuen uns, dass wir unseren Passagieren aus dem gesamten flydubai-Netzwerk durch die erstmalige Einrichtung einer Direktverbindung von den Vereinigten Arabischen Emiraten eine bequemere Möglichkeit bieten können, in diese fantastische Stadt zu reisen. Salzburg hat viel zu bieten und mit seiner Nähe zur deutsch-österreichischen Grenze können wir erwarten, dass die Nachfrage auf dieser Strecke noch steigen wird.

Das komplette Interview lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von tip Ende September.

Martin Dichler / Elo Resch-Pilcik