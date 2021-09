USA-Restart bei Dertour und Meiers Weltreisen

Für die laufende und für die kommende Saison steht bei Dertour und Meiers Weltreisen das umfangreichste Programm an Hotels, Busrundreisen, individuellen Mietwagenreisen, Mietwagen und Campern zur Verfügung.

Einreise-Informationen & Flexpaket

DER Touristik wird speziell für USA Reisen ein gesondertes Einreise-Informationscenter einrichten und eine eigene Internetseite mit einer Ausfüllhilfe zur Verfügung stellen. Mit Podcasts, Informations-Flyern und Live-Übertragungen aus den USA werden Kunden durch den Veranstalter bei den Einreise-Modalitäten unterstützt. Reisende können zur weiteren Absicherung ein Flexpaket zum Einheitspreis von 59 EUR zu seinem USA-Urlaub hinzubuchen. Mit dieser Option können Urlauber Flugpauschalreisen, Hotels weltweit und Rundreisen bei den Veranstaltern Dertour und Meiers Weltreisen bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei stornieren oder umbuchen. Die Regelung gilt bis auf weiteres für Neubuchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2022.

X-mas Shopping, Skifahren oder Strandurlaub

Besonders beliebt werden vorweihnachtliche Städtetrips nach New York sein. Die Stadt bietet mit Sicherheitskonzepten nun auch wieder weltberühmtes Entertainment am Broadway. Ebenfalls langerseht wieder erreichbar: Die Sonne Floridas mit Stränden, Beachlife und den Themenparks in Orlando. Für Skifans bietet Dertour auch in diesem Winter die Skigebiete Vail und Aspen an, die mit weitläufigen Pisten und viel Platz in den Rocky Mountains werben. (red)