VAYA: Buchungsspecial mit Gratisnacht

Mit dem Buchungsarrangement "sieben ist sexy" erleben VAYA-Gäste sieben Tage Komfort, Genuss und Wellness-Glück in den mehr als 20 Häusern in Top-Lagen bekannter Bergsportdestinationen wie Fieberbrunn, Ladis, Saalbach, Zillertal oder auch Zell am See und bezahlen davon nur sechs.

Alle VAYA Unterkünfte trumpfen dabei nicht nur mit ihrer Lage, sondern auch mit hochwertig ausgestatteten Zimmern, Suiten und Apartments in modernem Ambiente. Wellnessbereiche, verschiedene Restaurantangebote, Sport- und Ausflugsmöglichkeiten ergänzen das Angebot vor Ort je nach Wahl.

Das Buchungsspecial gilt bis zum Ende der Sommersaison in allen VAYA Häusern und ist per Mail reservation@vayaresorts.com oder auch telefonisch unter +43 50 1256 01880 unter dem Vermerk „siebenistsexy“ buchbar.

Weitere Informationen sowie eine Auswahl der VAYA Unterkünfte unter: www.vayaresorts.com (red)