FTI stellt neuen Winterkatalog 2021/22 vor

Winterträume von Schnee bis Strand: Neben Angeboten für den klassischen Skiurlaub im Schnee in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol sowie in Nordamerika hält die FTI-Broschüre rund 20 Reiseziele in warmen Gefilden und an feinsandigen Stränden bereit. Von Urlaub mit Wärmegarantie auf den Kanaren über Kultur im ganzjährigen Sommerziel Ägypten bis hin zu Wellnessangeboten in den Luxusdomizilen Abu Dhabis.

„Wir freuen uns, mit dem neuen Quarterly eine breite Palette aus unserem weltweiten Programm in optisch ansprechender Qualität vorstellen zu können. Gäste, die gerne blättern, erhalten in den Reisebüros eine haptische Inspirationsquelle mit informativen Reportagen und Service-Themen aus unseren Urlauszielen“, so Doris Oberkanins, Director Sales & Marketing.

Angebote für jeden Urlaubstyp

In bereits bewährter Form punktet auch der neue Quartals-Katalog im Magazinformat mit themenspezifischen Reiseartikeln, die sich an die verschiedenen Urlaubstypen: Sonnenanbeter, Entdecker, Wellnessfans oder Schneeliebhaber wenden.

So stellt der Veranstalter in einem Artikel die wärmsten Sonnenziele vor, die auch im Winter hervorragend bereisbar sind. Dabei führt das Kapitel zu den besten Badereisen nach Ägypten, auf die Kanaren, die Dominikanische Republik, in den Oman, nach Mexiko und nach Thailand.

„Auf Entdeckertour“ geht es anschließende nach Florida, Südamerika, nach Kuba, Hawaii, Tansania und auf die Seychellen, wo Leser die schönsten Puderzuckerstrände, exklusivsten Hotels und aufregendsten Rundreisen erfahren können.

Daneben ist auch Wellness in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei sowie im Indischen Ozean ein Thema.

Aber auch Urlauber, die mit dem eigenen Auto oder Mietwagen unterwegs sind, kommen in den klassischen Individualreisezielen wie Deutschland und Österreich nicht zu kurz.

„Durch die die vier verschiedenen Themenkomplexe können Urlauber ganz schnell ihr passendes Reiseziel für den Winter wählen, eben ganz nach individuellen Interessen und je nachdem, ob sie Pistenspaß im Schnee, Entspannung am Strand, Wellness in luxuriösen Hotels oder Erkundungstouren in fernen Ländern suchen“, erklärt Oberkanins.

Des Weiteren bietet der neue Katalog Infos zu den Hygiene- und Sicherheitskonzepten in den Hotels, Tipps für nachhaltiges Reisen sowie in jedem Themenkomplex Angebote zu Rundreisen und Unterkünften mit Preisbeispielen. (red)