ÖBB: Neuer Fahrplan ab 12. Dezember 2021

Um den Kundinnen und Kunden den Fahrplanwechsel so angenehm wie möglich zu gestalten, startet am 28. September 2021 der offizielle Ticketvorverkauf. Ab dann können ÖBB Tickets für den Fahrplan 2022 erworben werden und fast alle Verbindungen in ÖBB SCOTTY abgerufen werden. Damit steht den Planungen für künftige Reisen nichts mehr im Weg und so lässt sich etwa jetzt schon der nächste Städtetrip mit dem Nightjet, die nächste Businessreise oder der Familienbesuch zu Weihnachten buchen.

Weitere Informationen zum neuen Fahrplan und zur Buchung unter oebb.at (red)