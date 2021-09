Fiji: Grenzöffnung zum Jahresende geplant

Tourism Fiji arbeite eng mit Hotel-Betreibern und anderen Tourismusunternehmen an den Wiedereröffnungsplänen für das Land. Die Sicherheit von den Einheimischen und wie auch den internationalen Gästen sei von größter Bedeutung, wenn die Grenzen wieder geöffnet werden und Fiji vollständig geimpfte Reisende aus der ganzen Welt willkommen heißen werde, so Tourism Fiji in einer Presseaussendung. „Bis heute haben fast 100% der impfbaren erwachsenen Bevölkerung Fijis die erste Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff erhalten und über 60% der Einwohner von Fiji sind vollständig geimpft, was sehr positive Anzeichen dafür ist, dass Fiji bereit und vorbereitet ist“, sagte Brent Hill, CEO Tourism Fiji. Angesichts der hohen Impfzahlen würden sich Tourismusunternehmen nun erstmal auf die Wiedereröffnung für lokale Touristen vorbereiten – dies an sich sei ein spannender Schritt in die richtige Richtung.

Viele Tourismusunternehmen mit vollem Impfschutz

Die Tourismusunternehmen in Fiji haben die Impfkampagne in ihrem Land maßgeblich unterstützt, in dem sie geholfen haben die Bewohner entlegener Inseln und Gemeinden zu impfen und dafür gesorgt haben, dass alle ihre Mitarbeiter geimpft werden. Darüber hinaus stellten Sie dem Ministry of Health and Medical Services Transportmittel für den Impfstoff zur Verfügung. In Hotels wurden lokale Impfzentren errichtet. Bisher haben 80 Tourismusunternehmen 100% ihrer Mitarbeiter geimpft, viele weitere sollen bis Ende Oktober folgen.

Offizielle Ankündigung zur Öffnung wird in Kürze erwartet

Eine offizielle Ankündigung der Regierung Fijis werde es hoffentlich in den nächsten zwei Wochen geben, um zu bestätigen, ab wann und unter welchen Einreisekonditionen Touristen wieder in den Südsee-Inselstaat einreisen dürfen. Das Ziel sei es die Einreise nach Fiji so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen, so Tourism Fiji. Fiji Airways habe sein Flug-Inventar ab Dezember bereits in die Reservierungs-Systeme geladen. Es werde auch sehr attraktive Bula-Special-Tarife geben, die auch dem Trade und Tour Operators zur Verfügung stehen werden. Fiji Airways werde auch mit allen Codeshare-Partner wie vor der Pandemie weiterarbeiten (SQ, CX, AY, AA, BA), heißt es weiter. (red)