Tunesien lockert Einreisebestimmungen

Das tunesische Gesundheitsministerium hat die Einreisebedingungen nach Tunesien mit Gültigkeit ab 17. September 2021, wie folgt aktualisiert:

Vollständig Geimpfte: Personen, die einen Covid-19 Impfnachweis mit QR-Code (digital und ausgedruckt) vorweisen, können sind befreit von den Quarantänemaßnahmen.

Personen, die einen Covid-19 Impfnachweis mit QR-Code (digital und ausgedruckt) vorweisen, können sind befreit von den Quarantänemaßnahmen. Pauschalreisende , die mit einem Voucher des Reiseveranstalters und mit einem negativen PCR-Test-Ergebnis (max. 72h vor Abreise am Abflughafen) einreisen, sind ausgenommen von den Quarantänemaßnahmen, unter Einhaltung des „Cohorting“ und der Hygiene & Sicherheitsmaßnahmen vor Ort.

, die mit einem Voucher des Reiseveranstalters und mit einem negativen PCR-Test-Ergebnis (max. 72h vor Abreise am Abflughafen) einreisen, sind ausgenommen von den Quarantänemaßnahmen, unter Einhaltung des „Cohorting“ und der Hygiene & Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Kinder unter 12 Jahren sind ausgenommen von den oben genannten Regeln.

sind ausgenommen von den oben genannten Regeln. Minderjährige (unter 18 Jahren) Alleinreisende oder in Begleitung von Geimpften Erwachsenen, müssen einen negativen PCR-Test (max. 72h vor Abreise am Abflughafen) vorweisen und eine 10-tägige Quarantäne im Aufenthaltsort in Tunesien (privat oder Hotel) antreten. Ein Freitesten ist ab dem 10. Tag möglich.

Alle Einreisenden (Geimpft, Ungeimpft od. Genesen) müssen ein negatives PCR-Testergebnis (max. 72h vor Abreise am Abflughafen) bei Einreise in Tunesien vorweisen und das Gesundheitsformular vor Abreise online ausfüllen.

Hinweis: Zusätzlich werden gelegentlich stichprobenartige Antigen-Tests bei Einreise am Flughafen vorgenommen. Im Falle eines positiven Testergebnis, wird die Person in ein Quarantänehotel eingewiesen. (red)