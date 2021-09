Pistensanierung: Flughafen Innsbruck vier Wochen gesperrt

In dieser Zeit soll laut den Verantwortlichen täglich von Montag bis Sonntag von 6.00 bis 22.00 Uhr gearbeitet werden. Der Flugbetrieb soll dann am 19. Oktober wieder aufgenommen werden. Anders als mit einer Totalsperre wäre die Generalsanierung der Start- und Landebahn nicht durchzuführen, wurde im Vorfeld betont. 16,8 Mio. EUR kostet das aufwändige Infrastrukturprojekt insgesamt. Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta sprach von einer „dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahme und gleichzeitig natürlich auch einer Investition in die Zukunft" - und bat die Anrainer wegen teils störender Arbeiten in den Nachtstunden um Verständnis.

Baustelle bleibt bis Mitte November

Die zu sanierende Fläche beträgt rund 140.000 Quadratmeter, rund 40.000 Tonnen Asphalt sind ab- und wieder neu aufzutragen, Beleuchtungseinrichtungen zu modernisieren. Die erste Bauphase der Generalsanierung war bereits Anfang März abgelaufen. Die zweite Bauphase mit den Vorbereitungsarbeiten für die nunmehrige tatsächliche Sanierung folgte dann von Mitte August bis Mitte September. Bis Mitte November sollen die Bauarbeiten dann komplett abgeschlossen und die Baustelle wieder zurückgebaut werden. (APA/red)