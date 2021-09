FTI verlängert den griechischen Sommer

Seit 12. September ist Griechenland kein Hochrisikogebiet mehr. Ein Grund mehr den Urlaub in Hellas in vollen Zügen zu genießen – und das möglichst lange. FTI verlängert deswegen die Saison auf Kreta und Rhodos, sodass ausgewählte FTI-Partnerhotels dieses Jahr wieder über die Sommersaison hinaus bis zum 31. Oktober 2021 öffnen. „Bereits im vergangenen Jahr zog es zahlreiche Urlauber nach Ende der Hauptreisezeit auf die beiden Mittelmeerinseln. Unsere Gäste haben auch 2021 wieder die Möglichkeit, bis Ende November nach Griechenland zu reisen“, so Doris Oberkanins, Director Sales & Marketing.

20 Hotels zur Auswahl

Insgesamt steht den Kunden dabei eine Auswahl an fast 20 Hotels zur Verfügung. Dazu gehört auf Kreta unter anderem das Candia Park Village in Agios Nikolaos, das erst 2020 vollständig renoviert wurde und sich als weitläufige Anlage im Stil eines traditionellen, kretischen Dorfes perfekt für Familienurlaube eignet. Ebenfalls auf Kreta und zur Saisonverlängerung buchbar ist das Arina Beach Resort in Kokkini Hani, nur wenige Minuten von Kretas Hauptstadt Heraklion gelegen, das mit seiner direkten Lage am Sandstrand überzeugt. Auf Rhodos mit dabei sind das LABRANDA Kiotari Miraluna Resort sowie das LABRANDA Blue Bay Beach & Blue Bay Garden mit SpaBereich und großem Wasserpark.

Kostenloser Mietwagen

Als Extra legt der Veranstalter eine ganz besondere Erfahrung oben drauf: Jeder Kunde, der vom 15. September bis zum 15. Oktober 2021 mindestens eine Woche im Reisezeitraum vom 15. bis zum 31. Oktober 2021 bucht, bekommt für fünf Tage einen kostenlosen Mietwagen dazu. „Dieser bietet den Urlaubern eine tolle Gelegenheit, die Inseln in all ihren Facetten ausgiebig zu erkunden“, so Oberkanins. Die Mietwägen der Kategorie A können direkt beim gebuchten Hotel abgeholt werden und sind vollkaskoversichert – die Gäste können also völlig entspannt auf Entdeckungstour gehen. Denn neben relaxten Sonnenbädern lassen sich auf Kreta und Rhodos im Herbst bei angenehmen Temperaturen auch zahlreiche Kultur- oder Wanderausflüge unternehmen. Insgesamt bietet FTI auf allen griechischen Inseln ein breites Portfolio. Mit zahlreichen Nonstopflügen ab Wien, Linz und Graz von Airlines Austrian und European Air Charter sind die Urlaubsparadiese erreichbar. (red)