vtours vereinheitlicht Provisionsmodelle

Eine positive Nachricht des Weiteren sei, dass die Umsätze für die Vermittlung beider Veranstalter (Veranstalterkürzel VTO und VTOI) sowie die Umsätze des Transfer-Services urlaubstransfers kumuliert und am Geschäftsjahresende für die Berechnung der Staffelprovision herangezogen werden, so der Veranstalter in einer Presseaussendung.

Abgestufte Vergütungen

vtours-Vertriebspartner starten mit einer Einstiegsprovision von 9% und steigern ab 5.000 EUR Umsatz auf 10% Vermittlungsgebühr. Die nächste Stufe für 10,5% Provision liegt bei 30.000 EUR Umsatz. Wer auf 60.000 EUR Umsatzvolumen wächst, darf sich über 11% freuen. Ab 200.000 EUR wird ein 12-prozentiger Leistungsbonus auf den Mehrumsatz gegenüber dem Vorjahr gezahlt. Sondervereinbarungen gelten für Mitglieder bestimmter Reisebüro-Kooperationen und -Ketten.

Positive Bilanz zum Ende des Geschäftsjarhes

Erstmalig wird dann der erzielte Gesamtumsatz betrachtet und die Differenz von Einstiegsprovision zur erreichten Staffelstufe rückwirkend anteilig vergütet. Sabine Jordan-Glaab, Leitung Vertrieb & Marketing in Aschaffenburg freut sich sehr über die Vorteile des neuen Modells für ihre Vertriebspartner: „Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Anpassungen in der Vergütung ein deutliches Zeichen setzen. Uns ist der Reisebürovertrieb sehr wichtig. Wir bieten unseren Vertriebspartnern für ihre engagierte Unterstützung unserer Veranstaltermarken sehr gerne attraktive und faire Konditionen“.

KundenInnen, die mehr Flexibilität für ihre Reiseplanung wünschen, werde der FLEX-Tarif „Fixe 50“ des Veranstalters vtours GmbH überzeugen. Bis 22 Tage vor Abreise würden VTO-Buchungen gegen eine Pauschale von 50 EUR/Person kostenfrei umgebucht bzw. storniert werden können, schreibt vtours weiter. (red)