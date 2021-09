TUI: Reisen ans Meer in den Herbsferien gefragt

Demnach führe im aktuellen TUI Herbstferien Länder-Ranking im Zeitraum vom 23. Oktober bis 2. November 2021 auf der Mittelstrecke Spanien mit den Kanaren und Mallorca vor Ägypten und Zypern. Nach Teneriffa biete TUI Flugpauschalreisen für die Herbstferienwoche ab Wien und Salzburg. Für Hurghada seien noch Restplätze ab Wien verfügbar.

Zur Auswahl würden außerdem die griechischen Inseln Kreta (ab Wien, Linz, Graz und Salzburg), Rhodos (ab Wien, Linz und Salzburg) und Santorin sowie Antalya und Izmir in der Türkei stehen. Aufgrund der großen Nachfrage nach der Sonneninsel Zypern habe TUI einen zusätzlichen Flieger von Wien nach Larnaca von 23. bis 30. Oktober ins Programm genommen. Besonderer Anziehungspunkt diesen Herbst sei der neue ROBINSON Club Cyprus, dessen Anlage bei den ÖsterreicherInnen schon in den vergangenen Jahren bekannt und beliebt gewesen war, so die TUI weiter.

Malediven und Emirate

Auf der Fernstrecke hätten wie üblich die Malediven gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten die Nase vorne. Verfügbarkeiten gebe es auch noch für Paketreisen mit dem Erstflug nach Cancún am 24. Oktober mit Austrian Airlines, heißt es.

Bei TUI-Reisen bis 31. Oktober 2021 ist der kostenlose Covid-Protect Reiseschutz inkludiert. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme. (red)

Die TUI Top-Destinationen in den Herbstferien

Mittelstrecke:

Hurghada Larnaca Kreta Gran Canaria Antalya

Fernstrecke: