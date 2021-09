Neueröffnung: TUI Reisecenter in Tamsweg

Büroleiterin Barbara Regger und ihr Team bringen mehr als 55 Jahre Erfahrung in der Reisebranche mit, und stehen sie ab sofort im neu eröffneten TUI ReiseCenter Tamsweg im Bahnhofsgebäude für die individuellen Reisewünsche ihrer Kund:innen zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, dass sich unser Franchise-Partner der Steiermärkischen Landesbahnen dazu entschlossen hat, in Tamsweg ein neues Büro zu eröffnen“, sagt Heinz Zangerl, Teamleitung Vertrieb Österreich. „Auch wenn die derzeitige Situation für Reisebüros eine große Herausforderung darstellt, sind wir überzeugt, dass gerade Reisebüros nach der Corona Krise wieder langfristig und nachhaltig profitieren werden.“

Franchise-Partnerschaften sollen ausgebaut werden

TUI Reisende würden gerne die Vorteile nutzen, die die Buchung über das Reisebüro bzw. einen Reiseveranstalter für sie bietet. Die persönliche Ansprache, die kompetente Beratung und das Wissen, dass ein Ansprechpartner bei Fragen verfügbar ist, gebe in schwierigen Zeiten Sicherheit. Genau diese Werte würden seit Jahren und Jahrzehnten von TUI KundInnen geschätzt und vor allem nach einer Krise vermehrt in Anspruch genommen werden, heißt es in der Meldung zur Eröffnung. „Die Franchise-Partnerschaften sind uns sehr wichtig und wir möchten diese auch gerne in Zukunft weiter ausbauen“, hält Ines Wasner, Director Distribution AT & CEE bei TUI Österreich, fest. „TUI-Partner profitieren vom Image unserer starken Marke TUI, einem professionellen Marketingauftritt und einem umfangreichen zusätzlichen Leistungsangebot“, verspricht Wasner. Aktuell gibt es 17 TUI Franchisepartner in Österreich an 19 Standorten, sowie weitere Franchisepartner in mehreren osteuropäischen Ländern. Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours & Keyaccount TUI Franchise steht seit kurzem für alle Franchise-Partner in Österreich als neue Ansprechpartnerin zur Verfügung. (red)