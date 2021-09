ÖBB: Connecting Europe Express

Der Sonderzug ist eine Initiative im Rahmen des Europäischen Jahrs der Bahn 2021 und soll die Bedeutung des Schienenverkehrs für klimafreundliche Mobilität und Transport in der EU in den Vordergrund rücken. Gestartet wurde am 2. September in Lissabon, Endstation ist am 7. Oktober in Paris.

Appelle für mehr Bahn

„Der Connecting Europe Express symbolisiert für mich die europäische DNA, vor allem hier in Wien, wo die Schienen Europas aus Ost und West sowie aus Nord und Süd zusammenlaufen. Europas Züge sind gewissermaßen die europäische Idee auf Schienen: Sie verbinden Menschen über Grenzen hinweg und lassen unsere Wirtschaft zusammenwachsen. Dabei leisten sie gleichzeitig einen Beitrag zum Versprechen an die kommende Generation, weil die Schiene eine klimafreundliche Lösung ist“, unterstreicht EU-Kommissar Johannes Hahn.

„Das Europäische Jahr der Schiene ist ein klares Bekenntnis für mehr Bahn in Europa. Das ist gut und wichtig – denn die Bahn ist unsere Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Mit der Verlagerung des Verkehrs von der Straße und aus der Luft auf die Schiene wird es uns gelingen, unsere Emissionen deutlich zu verringern. Österreich ist ein Bahnland: Mit unseren Rekordinvestitionen stärken wir die Infrastruktur und setzen auf moderne Züge. Und mit der Einführung des Klimaticket Now haben wir für alle Öffi-Fahrer ein attraktives Angebot geschaffen. Aber Bahnfahren endet nicht an den Landesgrenzen – wir verbinden damit ganz Europa. Darum müssen wir hier auch landesübergreifend am Bahnausbau arbeiten“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Der Connecting Europe Express ist ein Beweis für den Erfolg des Europäischen Jahr der Schiene. Er zeigt uns aber auch die täglichen Herausforderungen beim grenzüberschreitenden Bankverkehr auf. Wir brauchen deutlich mehr europäische Vereinheitlichung im Bahnverkehr, um den Güterverkehr weiter von der Straße auf die Schiene zu verlagern und mehr internationalen Personenfernverkehr auf der Schiene anbieten zu können“, betont ÖBB CEO Andreas Matthä.