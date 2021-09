CAT: Neues Führungsduo

Christoph Korherr war bereits in den Jahren 2004 bis 2007 beim City Airport Train im Controlling tätig. Seit 2007 ist er bei der Flughafen Wien AG in diversen strategischen und leitenden Funktionen beschäftigt und fungiert dort seit Oktober 2019 als Head of Passenger Experience and Infrastructure Management. Mit 1. August 2021 übernahm er zusätzlich die Funktion als Geschäftsführer des City Airport Train und bildet damit gemeinsam mit Geschäftsführer Mag. Michael Forstner das Führungsduo des Unternehmens.

„Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung, da es für mich eine Rückkehr in jenes Unternehmen ist, in dem meine berufliche Laufbahn begonnen hat. Es erfüllt mich mit Stolz, gemeinsam mit Michael Forstner an der Weiterentwicklung des Produktes und der vielen Services, die der City Airport Train zusätzlich zur reinen Transportleistung bietet, zu arbeiten. Gemeinsam werden wir den CAT auf die Wiederinbetriebnahme, sobald die Pandemie-Situation diese zulässt, optimal vorbereiten. Aus heutiger Sicht ist dies im Frühjahr 2022 vorgesehen.“, so der neue Geschäftsführer Christoph Korherr.

Der Betrieb des City Airport Train ist derzeit noch ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme ist nach genauer Evaluierung der internationalen Reisebewegungen und der Entwicklung der COVID 19-Infektionen im In- und Ausland und der damit verbundenen Reiserestriktionen im Frühjahr 2022 geplant. (red)