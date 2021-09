KLM: Wöchentliche Flüge nach Kanada

Das weltweite Destinationsnetz von KLM ist ausschlaggebend für seine Strategie, gestärkter aus der Covid-19-Krise hervorzugehen. Seit Beginn der Pandemie hat KLM sein Netzwerk so gut wie möglich aufrechterhalten, um Kunden Reisen zu ermöglichen und weiterhin medizinische Versorgung, Impfstoffe und andere Fracht zu transportieren. Diese Strategie hat KLM in der Krise gute Dienste geleistet und macht es der Fluggesellschaft jetzt einfacher, zu skalieren.

„Wir freuen uns, dass die kanadische Regierung mit gutem Beispiel vorangeht, indem sie geimpften Personen wieder das Reisen erlaubt. Dank seiner Entscheidung, Beschränkungen zu lockern, können wir wieder das tun, was wir am besten können: Menschen verbinden und ihnen ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Unsere Kunden können sich jetzt mit ihren Familien in Kanada treffen oder von Angesicht zu Angesicht Geschäfte machen. Die Möglichkeit, Passagiere zu unseren verschiedenen kanadischen 2 Zielen zu fliegen, ist ein wichtiger Meilenstein und ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Genesung. Wir hoffen, dass auch die Reisebeschränkungen in die und aus den USA bald aufgehoben werden“, erklärt Pieter Elbers, President und Chief Executive Officer, KLM.

Hygienestandards und flexible Buchung

KLM ist bestrebt, Passagiere so sicher wie möglich an ihr Ziel zu bringen. KLM hält vor, während und nach dem Flug die höchstmöglichen Hygienestandards ein. Ihre Bemühungen wurden mit dem APEX Diamond Award gewürdigt und machen KLM zu einer der führenden Fluggesellschaften in Bezug auf Hygiene und Gesundheitssicherheit. KLM bietet seinen Kunden maximale Flexibilität bei der Buchung, Umbuchung oder Stornierung ihrer Reise und behält ihren Fünf-Sterne-APEX-Status basierend auf weltweiten Passagier-Service- und Produktbewertungen.

KLM bietet im September folgende Flüge zu Zielen in Kanada an: