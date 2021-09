TUI: Spekulationen um neuen Chef in Deutschland

Der 47-Jährige habe sehr gute Chancen, hieß es. Auch nach Informationen des „Manager-Magazins“, das zuvor darüber berichtete, soll Baumert inzwischen für die Nachfolge von Marek Andryszak ausgeschaut sein. TUI selbst wollte sich noch nicht offiziell zu der Top-Personalie äußern.

Baumert hat bereits einen längeren Karriereweg in dem Reisekonzern hinter sich. Aktuell verantwortet er in der Geschäftsführung von TUI Deutschland den Kernbereich Touristik. Mitte Juli hatte TUI erklärt, mit Andryszak in Gesprächen über ein Ende des eigentlich bis 2022 laufenden Vertrags zu sein. Er soll TUI auf eigenen Wunsch den Rücken kehren. (APA/red)