Lufthansa: Mobiler Check-In auf vielen Flügen wieder möglich

Möglich werde dies durch die automatische und digitale Prüfung von EU Impfzertifikaten, die einen vollständigen Impfschutz nachweisen, und von Covid-19 Testergebnissen des Labors Centogene.

Beim mobilen Check-In würden die QR Codes der Papierzertifikate nun gescannt und damit schnell geprüft werden. Die digitale Bordkarte werd automatisch ausgestellt und ein zusätzlicher Dokumentencheck beim Check-In-Schalter am Flughafen sei nicht mehr erforderlich, so die Airline in einer Presseaussendung.

Dokumente online checken

Aber auch für viele andere Flüge gilt: Wer Sorge hat, nicht die richtigen Zertifikate für die Reise zu haben, kann diese bereits bis zu 72 Stunden vor Abflug durch ein Lufthansa Service Center prüfen lassen. Dies können Nachweise über Tests, eine überstandene Covid-19 Erkrankung und Impfungen sein. Auch die Bestätigungen digitaler Einreiseanmeldungen können so geprüft werden. Durch neue digitale Lösungen erfolgt die Prüfung nun auch im Service Center teilweise automatisch und damit deutlich schneller.

Die Airline weist ihre Gäste jedoch auch darauf hin, dass neben dem digitalen Nachweis bis auf weiteres auch die ausgedruckten Originalzertifikate auf der Reise weiterhin mitgeführt werden müssen. Welche Dokumente mitgeführt werden müssen und wo Covid-19 Tests auch für die Rückreise gemacht werden können, hat die Airline unter lufthansa.travel-regulations.com veröffentlicht. (red)