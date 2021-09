Plantours Kreuzfahrten: Neue Deutschland-Routen

Darunter zwei sechstägige Schnupper-Kreuzfahrten mit außergewöhnlichen Zielen: So stehen die Inseln Borkum, Amrum, Sylt und Helgoland oder die Städte Travemünde und Stralsund auf den Fahrplänen des Schiffs für maximal 400 Gäste. Den Auftakt bildet die Kreuzfahrt „Wunderschönes Frankreich“ von Lissabon nach Hamburg ab Ende September: Mit der Fahrt auf der Garonne in die Weinmetropole Bordeaux und zu den französischen Hafenstädtchen Bayonne, Boulogne-sur-Mer, Honfleur sowie St. Malo.

Vier Inseln in sechs Tagen

"Inseln pur dann ab dem 9. Oktober ab Hamburg“, erklärt Geschäftsführer Oliver Steuber: „Gleich vier deutsche Nordsee-Inseln in sechs Tagen, das hat es für deutsche Kreuzfahrtschiffe wohl noch nie gegeben.“ Abwechslungsreich ist auch die zweite Kurzreise: MS Hamburg legt nicht nur vor Helgoland und auf der dänischen Insel Bornholm an, sondern passiert nach den Stationen in Stralsund und Travemünde den Nord-Ostsee-Kanal.

Die drei neuen Routen von Plantours Kreuzfahrten – für ausschließlich geimpfte Gäste - lassen sich auch zu einer längeren Kreuzfahrt kombinieren. (red)