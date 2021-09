ASI Reisen: Alpenüberquerung zum Ötzi-Jubiläum

In sechs Etappen führt der Ötzi Trek von Landeck entlang des Pitztals und Ötztals über die Ötzifundstelle bis ins Schnalstal. Dabei wurde der Weg so konzipiert, dass Wanderer verschiedene Punkte erleben, welche ihnen die Geschichte von Ötzi und dem Leben der Jungsteinzeit näherbringen. So führt der Weg auf alten Keltenwegen vorbei an geheimnisvollen Opferplätzen und mystischen Mooren. Archaische Kraftplätze wie der Stuibenfall und die sich stetig verändernde Gletscherwelt geben dem Wanderer spannende Gedankenanstöße zum Wandel der Zeit. Die Tour endet in Bozen und bietet somit die Möglichkeit, den Ötzi schlussendlich in echt zu sehen.

Ötzi Trek App mit Audioguide

Für den Ötzi Trek hat ASI Reisen eine innovative App entwickelt. Diese fungiert als digitaler Begleiter mit integriertem Audioguide. Einmal runtergeladen, bekommen Wanderer an gewissen Punkten spannende Informationen rund um den Mann aus dem Eis und die Jungsteinzeit. Darüber hinaus unterstützt die App bei der Navigation und warnt den User, sollte er sich vom GPS Track entfernen.

Erlebnisse am Berg, komfortabel im Tal

Mit dem neuen Ötzi Trek gibt es ab 2022 eine weitere spannende Alpenüberquerung im Portfolio von ASI Reisen. Die individuelle Reise in 8 Tagen beinhaltet:

7 Nächte in komfortablen 3- und 4-Sterne-Hotels mit Halbpension

Gepäcktransport von Unterkunft zu Unterkunft

die Ötztal Inside Summer Card die

Ötzi Trek App

24/7 Servicenummer für unterwegs

Der Ötzi Trek ist ab 1.1.2022 exklusiv bei ASI Reisen buchbar. (red)