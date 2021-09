DER Campus Live: Tagesausflüge nach Kreta und Rhodos

Für einen Tag ging es exklusiv für Sabtours Touristik nach Kreta ins Deluxe Haus Nana Princess; exklusiv für RUEFA Reisen ging es nach Rhodos ins Palladium und ein weiterer Tagesausflug führte noch einmal nach Kreta - ins schicke Abaton Island Resort & Spa.

„Eigene Erlebnisse und Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind Beratungsqualität und fundiertes, aktuelles Expertenwissen am Counter zentrale und wichtige Faktoren. Die eigenen Erfahrungen in der neuen Reisenormalität, sowie der sichere Umgang mit den neuen Formalitäten und den Hygienekonzepten geben Sicherheit im Verkauf und schaffen Vertrauen bei den KundInnen", sind sich Vertriebsleiter Mag. Johannes Schierl, Sabtours Touristik und Jörg Fermüller, Vertriebsleiter DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik nach dem gemeinsamen Tagesflug nach Kreta einig.

Gut für die Seele

Geflogen wurde ab Linz um 6:00 Uhr morgens mit European Air Charter. Nach über zwei Stunden setzte der Airbus 320 bei Sonnenschein in der jeweiligen Destination auf, anschließend erfolgte der Transfer in die Hotels, die natürlich bei einem Rundgang kurz besichtigt wurden und wo über die jeweiligen Hygienekonzepte informiert wurde. „Auch wenn wir nur ein paar Stunden im Zielgebiet waren, konnten wir uns einen perfekten Eindruck über die Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen machen. Das ist für alle am Counter ein absoluter Mehrwert", so Christian Harrer, Key Account bei DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik nach seiner Rückkehr aus Griechenland. Nach einem kurzen Meeting hatten die Agents Zeit, einen Sprung ins Mittelmeer zu wagen oder einen Cocktail an der Poolbar zu genießen. Um 18.00 Uhr ging es schon wieder zurück ins herbstliche Österreich. „In Zeiten der Pandemie tut ein solcher Tag der Touristiker-Seele extrem gut", schwärmte Birgit Jäger, Sabtours Touristik. (red)