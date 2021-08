Visit Finland stellt neue Highlights & Events vor

Das Land der Tausend Seen begrüßt seit Ende Juni unter bestimmten Gesundheitsvoraussetzungen wieder Reisende aus aller Welt. Urlauberinnen und Urlauber können sich dabei auf sichere und entspannte Erlebnisse in natürlicher Umgebung freuen.

Visit Finland präsentiert die neuesten Reisehighlights und Events der nordeuropäischen Destination, die in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gewählt wurde:

Visit Finland ist neues Mitglied bei Futouris

Seit Juli ist Visit Finland offizielles Mitglied bei Futouris, der Nachhaltigkeitsinitiative der deutschen Tourismusbranche. Denn Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten von Visit Finland ist die Nachhaltigkeit. Finnlands unberührte Natur ist das Herzstück des finnischen Lebens und tief verwurzelt in Kultur und Alltag.

Die vom Deutschen Reiseverband (DRV) unterstütze Initiative Futuouris hat das Ziel, das natürliche und kulturelle Erbe unserer Welt zu bewahren und den Tourismus zukunftsfähiger zu gestalten. Die neue Mitgliedschaft bietet somit eine zusätzliche Plattform für einen wertvollen Austausch und Synergien. Gemeinsam entwickeln und realisieren die Mitglieder von Futouris innovative und übertragbare Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit in der Branche.

Das Apukka Resort im Herzen von Finnisch Lappland

Umgeben von der beeindruckenden Natur Lapplands, warten mit dem Apukka Resort nahe Rovaniemi, luxuriöse und außergewöhnliche Unterkünfte, ein Restaurant sowie vielfältige Aktivitäten auf Besucherinnen und Besucher. Im Winter erkunden Gäste mit dem Schneemobil oder während einer Rentier- und Husky-Fahrt die arktische Umgebung und beeindruckende Nordlichter. Zur Sommerzeit ist das Kajak oder SUP ein beliebtes Fortbewegungsmittel, um in die Natur Finnlands einzutauchen.

Ab Ende dieses Jahres dürfen sich Reisende zudem auf ein erweitertes Angebot freuen. Denn das Apukka Resort nutzte die Pandemie-Zeit, um 100 neue Schlafmöglichkeiten zu schaffen und somit seinem Ziel von einem kleinen Dorf in Lappland näherzukommen. Neben Unterkünften sollen in den nächsten Jahren auch Saunen- und Wellness-Lounges, ein Blockhaus-Restaurant und zusätzliche Services hinzukommen.

Weitere Informationen zum Apukka Resort sind hier verfügbar.

Savonlinna Vip Cruise – Eine Luxusfahrt auf dem Saimaa See

Die Kreuzfahrtgesellschaft Vip Cruise aus Savonlinna ermöglicht Passagieren eine sichere Fahrt durch das faszinierende Labyrinth des Saimaa-Sees, dem viertgrößten See innerhalb Europas. Das 1990 gegründete Familienunternehmen verfügt über eine der größten kommerziellen Dampferflotten der Welt und bietet Luxusfahrten der besonderen Fahrt. Die 100 Jahre alten Dampfschiffe verzaubern mit nostalgischem Flair kombiniert mit hoher Qualität und moderner Technologie.

Reisende können dabei zwischen drei verschiedenen Angebotenwählen: Sightseeing-Kreuzfahrten, maßgeschneiderten Privatfahrten und einwöchigen Kreuzfahrten auf dem Saimaa-See.

Eine der Hauptattraktionen ist das neu renovierte Dampfschiff S/S Paul Wahl, das während der Pandemie erneuert wurde. Mit drei Luxus-Suiten und einem exklusiven Restaurant, bietet das Schiff ein einzigartiges Luxus-Erlebnis für alle Sinne. Fahrten können das ganze Jahr über gebucht werden und zur Frühlingszeit können Besucher Glück haben und die seltene Saimaa-Ringelrobbe sehen.

Weitere Informationen zu Vip Cruise sind hier verfügbar.

Helsinki Biennale – Imposante Kunst in maritimem Flair

Noch bis zum 26. September haben Kunstliebhaber die Möglichkeit, außergewöhnliche Kunstwerke und Installationen auf der Insel Vallisaari im Archipel von Helsinki zu entdecken. Während einige der Kunstwerke ehemaligen Schießpulver-Kellern und alten Wohngebäuden neues Leben einhauchen, befindet sich etwa ein Drittel der Kunstwerke im Freien entlang markierter Pfade. Im Kontext der einzigartigen Kulturgeschichte und natürlichen Umgebung der Insel wurden die Kunstwerke speziell für die Orte geschaffen, an denen sie platziert sind – und treten so in echte Interaktion mit ihrer Umgebung. So sind viele der Orte auf Vallisaari in die Kunstwerke selbst integriert. Einige Werke der Biennale befinden sich auf dem Festland Helsinkis und es wurde ein umfassendes Online-Angebot geschaffen, das dem Publikum das Event aus der Ferne näherbringt.

Weitere Informationen zur Helsinki Biennale sind hier verfügbar.

Erste Probefahrt der neuen Auto- und Passagierfähre

Die Auto- und Passagierfähre Aurora Botnia, die sich kurz vor dem Ende der Bauphase in der Werft von Rauma Marine Constructions (RMC) befindet, absolvierte vor Kurzem ihre erste Probefahrt zwischen der finnischen Stadt Vaasa und der schwedischen Stadt Umea. Die Fahrt fand unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt und war ein Meilenstein im Schiffbauprozess für die finnische Reederei Wasaline und RMC.

Die Probefahrt wurde zur Leistungsbewertung des Schiffes durchgeführt, welches nach seiner Fertigstellung die umweltfreundlichste Autofähre der Welt sein soll. Ermöglicht wird dies durch kraftstoffsparende Hauptmaschinen des Schiffes, eine Feinabstimmung bei der Automatisierung und ein umweltfreundliches Design.

Weitere Informationen zur Aurora Botnia sind hier verfügbar.

Deutsche Version der Webseite Visit Alvar Aalto

Der Online-Service Visit Alvar Aalto wurde um eine fünfte Sprachversion erweitert und steht Reisenden nun auch auf Deutsch zur Verfügung. Neben der neuen Sprachversion wurde die Website um neue besuchenswerte Architekturobjekte sowie um attraktive Rundtouren erweitert. Der Online-Dienst, der die berühmten Werke des Meisterarchitekten Alvar Aalto präsentiert, wurde zuvor auf Finnisch, Englisch, Russisch und Japanisch bereitgestellt.

Bei Visit Alvar Aalto handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Alvar-Aalto-Stiftung und den Alvar-Aalto-Städten, das in Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Tourismusbereichen und lokalen Dienstleistungsunternehmern konzipiert und umgesetzt wurde.

Aktueller Stand der Einreisebestimmungen für Finnland:

Seit dem 26. Juli dürfen Reisende aus Gebieten mit einer Inzidenzrate von niedriger als zehn Fällen pro 100.000 Einwohner ohne Test- oder Impfnachweis einreisen.

Für Urlauberinnen und Urlauber aus Regionen mit einem höheren Inzidenzwert gelten folgende Regelungen:

Nachweis einer vollständigen COVID-19-Impfung (plus 14 Tage) – keine weiteren Testnachweise sind notwendig.

Nachweis, dass innerhalb der letzten sechs Monate eine COVID-19-Erkrankung vorgelegen hat und eine Genesung stattgefunden hat – auch hier sind keine weiteren Tests nötig.

Nachweis über die 1. COVID-19-Impfung 14 Tage vor Einreise: nach drei bis fünf Tagen nach Ankunft in Finnland muss ein Test in Finnland gemacht werden. Bis zum Ergebnis des negativen Testergebnisses muss sich der Reisende in der Unterkunft aufhalten und Kontakt zu anderen Personen vermeiden.

Wenn die einreisende Person ein negatives COVID-19-Testergebnis bei der Einreise vorzuweisen hat, muss innerhalb der nächsten drei bis fünf Tage ein weiterer Test in Finnland durchgeführt werden. Bis zum Ergebnis des negativen Testergebnisses muss sich der Reisende in der Unterkunft aufhalten und Kontakt zu anderen Personen vermeiden.

Kinder, die 2006 und später geboren sind, benötigen keinen Nachweis und keine Impfung zur Einreise, wenn sie mit ihren Eltern reisen, die die zuvor genannten Bedingungen erfüllen. Informationen zu den aktuellen Einreisebestimmungen sind hier verfügbar.

