Studiosus reist nur mehr mit Geimpften und Genesenen

Bei Reisen vom 1. Oktober an nimmt der Spezialist für Studienreisen nur noch geimpfte oder von einer Corona-Erkrankung genesene Kunden mit. Für Neubuchungen gilt diese Bestimmung bereits ab dem 1. September.

"Die Teilnahme an unseren Reisen ist ab 1. Oktober nur mehr Geimpften und Genesenen mit entsprechendem Nachweis möglich. Für Neubuchungen gilt diese Bestimmung bereits ab dem 1. September", so Studiosus in der Aussendung. "Wir werden alle ab dem 1. Oktober gebuchten Gäste zeitnah per Rundschreiben über diese Änderungen informieren und Gäste, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, um Stornierung ihrer Reise bitten."

Verschärfte Einreisebestimmungen & Zutrittsbeschränkungen

Studiosus begründet diese Entscheidung mit der erneuten Verschärfung der Hygiene-Bestimmungen in zahlreichen Ländern, sowohl für die Einreise als auch für Zutrittsbeschränkungen zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäften. "Während die Bestimmungen für Geimpfte und Genesene meist unverändert bleiben, beobachten wir eine deutliche Verschärfung der behördlichen Vorgaben für Getestete. Aktuell erlauben bereits zahlreiche Länder, darunter auch einige EU- und Schengen-Staaten, nur mehr Geimpften und Genesenen eine quarantänefreie Einreise. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Länder folgen werden", so Studiosus weiter.

Somit tritt ab 1. Oktober an Stelle der bisherigen 3G-Bestimmung (geimpft, getestet, genesen) eine 2G-Regel. Für Neubuchungen gilt diese Bestimmung bereits ab dem 1. September. Alle ab dem 1. Oktober gebuchten Gäste werden laut Studios zeitnah per Rundschreiben über diese Änderungen informieren. Unabhängig von dieser Änderung der Teilnahmevoraussetzung gelten für alle Reisen weiterhin die bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Berücksichtigung des diesjährigen Corona-Kulanzpakets. (red)