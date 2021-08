Neue Webinare des Arizona Office of Tourism

In den beiden Webinaren dreht sich alles um die 34 State Parks, 22 National Parks & Monuments und 6 National Forests, in denen Urlauber alle Arten von Outdoor-Aktivitäten von beschaulichen Naturspaziergängen bis hin zu Klettern, Kajakfahren, Wildwasser-Rafting, Camping und Sternenbeobachtung erleben können. Denn auch abseits des Grand Canyons hat der Bundesstaat im Südwesten der USA einiges zu bieten.

Webinar zu Arizonas Norden & Zentrum

Am 19. August 2021 um 17:00 fokussiert sich ein Webinar des Arizona Office of Tourism in Kooperation mit dem Petrified Forest National Park auf das Zentrum und den Norden des Staates. Auf einem virtuellen Roadtrip werden einige der zahlreichen Parks mit Start in Phoenix erkundet. Zudem präsentieren Vertreter des Petrified Forest National Parks dessen beeindruckende Natur, historische Strukturen und archäologischen Stätten.

Webinar zu Arizonas Süden & Westen

Das zweite Webinar am 26. August 2021 um 18:00 befasst sich mit dem Westen und Süden des Grand Canyon States. Auch hier startet der virtuelle Roadtrip in Phoenix und führt unter anderem durch die Region Cochise County, welche von einer Repräsentantin aus der Region vorgestellt wird.

Anmeldung zu den Webinaren hier

Nähere Infos zur Teilnahme: Beide Webinare finden zum größten Teil in deutscher Sprache statt. Einen Tag vor dem Termin erhalten alle registrierten Teilnehmer eine E-Mail mit dem Einwahllink. Das Webinar wird aufgezeichnet und allen angemeldeten Teilnehmern im Nachhinein zur Verfügung gestellt.

Die neueste deutsche Version der offiziellen Arizona-Broschüre können für Kunden ebenfalls bei TravelMarketing Romberg angefragt werden. Dazu senden Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstalter am besten eine E-Mail mit der gewünschten Anzahl und der Postanschrift an Nina Meuter unter n.meuter@travelmarketing.de (red)