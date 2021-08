Israel: Nachhaltiger Glampingurlaub

Der neue Komplex soll unter dem Konzept des kooperativen Tourismus verwirklicht werden: Verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten werden unter einem Dach zwanglos miteinander verbunden. Das Spektrum reicht von einfachen klassischen Hotelunterkünften bis hin zu luxuriösen Glamping-Optionen. Der gemeinsame Fokus liegt auf der Nähe zur Natur und den verschiedenen Aktivitäten in der Wüste.

Vielfältige Region Eilat

Glamping-Unterkünfte zeichnen sich im Speziellen durch ihre Vielfältigkeit aus. So reicht die Bandbreite von voll ausgestatteten Lodge-Zelten und Luxuszelten als „Präsidentensuite“ bis hin zu komfortablen Wohnmobilen. Generell sind aber auch klassische Camping-Alternativen mit komfortablen Einzel- und Familienzelten zu finden. So wird auch auf der geplanten Anlage in der Nähe von Eilat eine bunte Mischung entstehen, in der für jeden Camping und Glamping-Enthusiasten eine passende Unterkunft am Roten Meer zur Verfügung steht. Eilat ist mit seiner abwechslungsreichen Landschaft das ideale Ziel für ein Glamping-Abenteurer. Aufgrund des milden Klimas ist diese Region eine Ganzjahresdestination und verwöhnt Urlauber auch in den Wintermonaten mit warmen Temperaturen.

Wüstenkomplex auf 21.000 m2

Neben den privaten Unterkünften werden auch mehrere öffentliche Gebäude errichtet, in denen beispielsweise Speisesäle, Restaurants und auch Arbeitsbereiche untergebracht werden sollen. Die Anlage wird in einer abgestuften Bauweise errichtet - die öffentlichen Gebäude und schattigen Plätze in niedrigen Pergolen sind eingeschossig und erlauben einen freien Blick auf das Meer. Die Gemeinschaftsräume sind Teil des Konzepts des kooperativen Tourismus, auf dem der Bau der Anlage beruht. So werden sich gemeinschaftlich nutzbare Bereiche wie therapeutische Schwimmbäder und auch Kaffees, Tauch- und Surfklubs in dem Wüstenkomplex finden.

Nachhaltig aber luxuriös

Als besondere Attraktion wird außerdem ein Wüstensportzentrum angeschlossen. Für die alternative Glamping-Anlage legen die Bauleiter größten Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. So wurde beispielsweise ein Bewässerungssystem, das aus recyceltem Wasser gespeist wird, entworfen. Für den Bau wird auf die Verwendung von lokalen natürlichen Rohstoffen gesetzt – so soll ein grüner Komplex entstehen, für den keine Einwegprodukte verwendet werden. Gleichzeitig werden in der neuen Wüstenoase verschiedene technologische Dienstleistungen zur Verfügung stehen, wie das Bezahlen mit einem digitalen Börserl. (red)