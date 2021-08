Fit Reisen lädt zur Ayurveda-Onlineschulung

Der Trend zu Gesundheitsreisen ist weiter auf dem Vormarsch. Um die Beratungskompetenz von Expedienten im Bereich Ayurvedakuren in Deutschland, Europa und Sri Lanka zu stärken, informiert Fit Reisen im Webseminar „Ayurveda bei Fit Reisen – ein gesunder Urlaub für Körper, Geist und Seele" am 19. August von 11:00 bis 12:00 Uhr über aktuelle Urlaubsprogramme in Verbindung mit der indischen Heillehre.

Neben einem breiten Angebotsportfolio in den asiatischen Ursprungsländern, arbeitet Fit Reisen auch verstärkt an immer neuen Ayurvedakurpackages in Deutschland und europäischen Destinationen. Gerade hier verzeichnet der Spezialveranstalter aktuell eine besonders starke Nachfrage.

Neben Claudia Wagner, Geschäftsführerin von Fit Reisen, sind als Speaker mit dabei Dr. Jobin Madukkuzhy (ärztlicher Direktor) und Ebba-Karina Sander (Inhaberin und Geschäftsführung) vom Madukkakuzhy Ayurveda Gesundheitszentrum im Fontana Hotel in Bad Kissingen sowie im Kunzmann's Hotel & Spa in Bad Bocklet in der Bayerischen Rhön, Birgit Moukom (Inhaberin) vom Ashoka Ayurveda Kurzentrum im Ayurveda Hotel Alpino Atlântico**** auf Madeira sowie Geetha Karandawala (Mitinhaberin) und Dr. Pushpa (ärztliche Leiterin) vom Barberyn Beach Ayurveda Resort in Welligama, Sri Lanka.

Anmeldung: Interessierte Expedienten können sich bis zum 17. August 2021 hier zur Online-Schulung registrieren: www.fitreisen.de/weiterbildung-expedienten.

Das Webseminar findet per Zoom und teilweise in englischer Sprache statt.