Studiosus: Reiseangebote für Sommer und Herbst

Ende August geht es beispielsweise acht Tage auf die Äolischen Inseln – mit Studiosus smart & small, der „Auszeit mit Kultur“ mit maximal 15 Teilnehmern. Moldauklöster und Siebenbürgen warten auf der zehntägigen Studienreise nach Rumänien auf die Studiosus-Gäste. Eine achttägige smart & small-Reise nach Kroatien oder der fünftägige kultimer-Kurztrip „Kraniche an der Ostsee“ sind nur zwei von zahlreichen Studiosus-Angeboten für den September.

Zusatztermine für Italien und die Vereinigten Arabischen Emirate

Im Oktober können Studiosus-Gäste beispielsweise in zehn Tagen die Höhepunkte Portugals oder in fünf Tagen das Feinschmeckerparadies Piemont erleben. Außerdem hat Studiosus wegen hoher Nachfrage für zwei Reisen im Herbst Zusatztermine aufgelegt: für die siebentägige smart & small-Reise „Venedig – entspannte Tage in der Lagunenstadt“ und die achttägige kultimer-Reise „EXPO 2021 in Dubai und Abu Dhabi“

Online ist der Katalog „Inspirationen – unsere schönsten Reisen im Sommer & Herbst 2021“ unter https://www.studiosus.com/inspirationen einsehbar. (red)