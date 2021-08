TUI: Wechsel in der Unternehmenskommunikation

Next Slide

Ab 1. September wird die Corporate Communications Managerin die interne und externe Kommunikation der TUI in Österreich verantworten. Die 41-Jährige berichtet direkt an Aage Dünhaupt, TUI Group Director Communications Central Region, Airlines, Hotels & Cruises sowie TUI Österreich Geschäftsführer Gottfried Math.

„Kathrin Limpel war über zehn Jahre lang die Stimme der TUI in Österreich und hat in dieser Zeit zahlreiche herausfordernde Projekte kommunikativ und strategisch begleitet“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Ich bedanke mich für die stets professionelle und menschliche Zusammenarbeit und wünsche Kathrin alles Gute für ihre neuen Aufgaben“, sagt Math. „Ich freue mich gleichzeitig sehr, dass wir mit Patrizia Weinberger eine erfahrene Mitarbeiterin aus dem Unternehmen als Nachfolgerin gewinnen konnten.“

19 Jahre TUI-Erfahrung

„Mit Patrizia Weinberger wird bei TUI eine routinierte Kommunikatorin alle Themen rund ums Reisen verantworten und ist unsere direkte Ansprechpartnerin für die Medien in Österreich“, ergänzt Aage Dünhaupt. „Gemeinsam werden wir unsere bewährte Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz noch verstärken und uns in den nächsten Monaten auf die immer größeren Reisemöglichkeiten in Europa, Asien, Amerika und darüber hinaus konzentrieren.“

Weinberger ist bereits seit 19 Jahren bei der TUI und seit sieben Jahren in der Unternehmenskommunikation tätig. Die ausgebildete Touristikerin kennt damit nicht nur das Unternehmen sowie den Markt in Österreich, sondern auch die internen und externen Herausforderungen, die es aktuell im Tourismus zu lösen gilt. (red)