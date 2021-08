Neue DACH-Führung für die Walt Disney Parks und Resorts

In ihrer Eigenschaft als Country Managerin für Belgien und Luxemburg leitete Isabelle Willemsens in den Jahren 2010 bis 2015 zunächst die Marketing- und Verkaufsteams für die Walt Disney Parks und Resorts, bevor sie anschließend in die Position als Head of Franchise Marketing der Walt Disney Company in den Niederlanden wechselte. 2017 übernahm sie die Verantwortung für den Bereich Marketing und Sales Promotion für Disneyland Paris, Walt Disney World und Disney Cruise Line in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Mit ihrer Erfahrung will sie nun den deutschsprachigen Markt voranbringen: „Ich freue mich sehr darauf, mein Marketing- und Vertriebs-Know-how, das ich im Benelux-Markt erworben habe, einzusetzen, um die Disney Parks & Resorts in den Herzen der deutschen, schweizerischen und österreichischen Gäste zu verankern."

Zurück in die Heimat

In den letzten fünf Jahren leitete die gebürtige Französin Catherine Frangeul erfolgreich den Relaunch von Disneyland Paris, Disney Cruise Line und Walt Disney World auf dem deutschsprachigen Markt, um sich nun ihrer neuen Aufgabe als Director Sales and Distribution EMEA in Marne-la-Vallée bei Paris zu widmen. Ihr Engagement für Disneyland Paris startete Frangeul bereits im Jahr 2002. (red)