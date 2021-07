TUI schließt Hotelverkäufe ab

21 bisher gemeinsam mit der spanischen Hotelkette RIU gehaltene Immobilien seien vollständig an die Eigentümerfamilie Riu abgegeben worden, erklärte der Konzern am Freitag in Hannover. Das Geschäft habe ein Volumen von bis zu 670 Mio. EUR, von denen TUI bereits 541 Mio. erhalten habe.

RIU Hotels bleiben im Portfolio

Der Verkauf betrifft den Angaben zufolge 19 Immobilien im Bestand und zwei, die sich noch in der Entwicklung befinden. Veräußert wurden nur die Häuser - Betrieb und die Vermarktung der Hotels erfolgt demnach weiterhin durch TUI und RIU gemeinsam. Durch den Schritt "bindet die TUI weniger Kapital im Immobilienbesitz und konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft, den Betrieb und die Vermarktung von Hotels", führte der Konzern aus.

TUI hatte bisher 49% an den Hotels besessen. Nach der ersten Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Euro kann den Angaben zufolge bis 2023 ein zusätzlicher "Earn-Out" von rund 130 Mio. EUR fließen. Eine solche Zahlung ist üblicherweise an bestimmte Erfolgskriterien geknüpft. Die Transaktion wurde in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld abgeschlossen und führte zu einem signifikanten Buchgewinn von rund 200 EUR", führte TUI aus. „Wie bereits angekündigt, wird der Erlös zum Abbau der Coronaschulden des Konzerns verwendet."

RIU und TUI betreiben gemeinsam 100 RIU-Hotels und -Resorts in 19 Ländern. (APA/red)