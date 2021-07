Saudi-Arabien: Einreise für geimpfte Touristen möglich

Die wegen der Pandemie verhängte Einreisesperre für ausländische Reisende werde ab dem 1. August aufgehoben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur am Freitag unter Berufung auf das Tourismusministerium. Demnach können Reisende mit Tourismusvisum, die mit den von Saudi-Arabien zugelassenen Impfstoffen (Pfizer/Biontech, Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson) vollständig geimpft sind, einreisen und müssen sich nicht in Quarantäne begeben. Vor der Einreise muss ein negativer PCR-Test vorliegen.

Die Regierung in Riad hatte in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, um im Rahmen der Bemühungen um eine Diversifizierung seiner vom Öl abhängigen Wirtschaft eine Tourismusindustrie aufzubauen. Auch Pilgerreisen zu den heiligen Stätten des Islams, die in normalen Zeiten eine wichtige Einnahmequelle des Königreiches darstellen, kamen seit Frühjahr 2020 weitgehend zum Erliegen. Derzeit haben nur geimpfte Gläubige mit Wohnsitz in Saudi-Arabien Anspruch auf eine Pilger-Erlaubnis. Von einer Änderung dieser Regelung war bislang keine Rede. (APA/red)